Desde Banfield, es parte de un proyecto innovador que asiste a comerciantes con IA

La app se llama Lubox, es gratuita y brinda un asistente creado por IA que se encarga de responder por WhatsApp.

Es de Banfield y contó que es parte de un proyecto innovador para los comerciantes.

Una aplicación gratuita pensada especialmente para los comerciantes de pequeños y medianos comercios es lo que creó junto a un grupo de desarrolladores de software Luciano Racciatti, que es de Banfield. Explicó que la app brinda una herramienta de asistencia virtual creada por IA que se conecta a WhatsApp.

Lubox ya está activa para el uso sobre todo de los comerciantes. "Es una herramienta para las PyMes que tal vez no tienen la posibilidad de manejar la Inteligencia Artificial (IA) como lo puede hacer una empresa grande", explicó.

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La app para comercios es un proyecto innovador en el país ya que según especificaron desde la empresa donde trabaja el banfileño no existe este tipo de herramienta sobre todo para quienes tienen un emprendimiento o un local de atención al cliente.

Lubox se encarga de reducir costos o hacer más eficiente lo que cada negocio tenga para ofrecer, ya sea un servicio o cualquier tipo de mercadería, artículos u objetos. "Soy parte de este proyecto en el que participamos unas cinco personas y nace desde la observación sobre cómo un comercio podría implementar la IA a sus acciones cotidianas, sobre todo en la atención al público", contó sobre Lubox, que cuenta con la versión gratuita y otras con costos para quienes quieran obtener más resultados.

Lo que se consigue con la app es un asistente de IA conectado al WhatsApp. "Por ejemplo si el comercio cuenta con una agenda, el asistente se encarga de ella, envía horarios, días disponibles para que ese trabajo no lo tenga que hacer una persona", relató el experto.

Desde publicar un negocio en una red social, recibir reservas en una agenda se puede obtener sólo activando el "Boost" (asistente virtual) y con ello cada comerciante logra conseguir clientes nuevos y poner el foco en otra de las actividades que requiera el negocio. "Lo más importante es que el asistente IA se encarga de todo lo que es atención al cliente, brindar precios del tarifario, coordinar envíos, etcétera, porque se encarga de brindar la información del comercio", contó Racciatti.

Apunta a comercios chicos

La app es gratuita y se puede encontrar de una manera simple entrando en el sitio web. "Dentro de la página está versión free con limitaciones y luego hay planes pagos dependiendo del comercio, pero que no son muy elevados", confirmó el desarrollador.

Por el momento hay alternativas para comercios del rubro estética como barberías, peluquerías, manicura, centros de estética y también para profesionales médicos y veterinarias.

Para los que quieran probar el producto deben tener en cuenta que la versión gratuita es muy completa ya que el asistente se encargará de manejar agenda y brindar turnos, dar información sobre servicios y horarios, comunicación con el cliente y reservas y hasta hace las reservas online.

"Esta aplicación es muy importante porque estos comercios no cuentan con un área de sistema y lo que logramos con esto es optimizar los tiempos del profesional que debe poner su atención en su trabajo y no en dar un turno, por ejemplo", contó.

El acceso a la aplicación es muy rápido, sólo pide un mail y el número de teléfono del negocio. "Para nosotros es muy importante la difusión de esta app porque si bien es la primera en Argentina, hemos corroborado que está en otros países pero son mucho más costosas", concluyó el profesional.

Para más información entrar en: https://lubox.ai/