Banfield: murió la jubilada que había sido encontrada en estado de abandono

La casa de Banfield donde la mujer fue hallada sin vida.

La jubilada que permanecía en una vivienda de Banfield en condiciones de abandono fue encontrada muerta, según informaron vecinos a La Unión .

Su situación había generado preocupación luego de que se conociera el dramático hallazgo de una pareja de adultos mayores y varios animales muertos dentro de la propiedad.

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El caso salió a la luz el 1° de octubre pasado, cuando efectivos del Comando de Patrullas de Lomas de Zamora acudieron al domicilio ubicado sobre Formosa al 200 tras un llamado al 911 por una emergencia de salud. Allí encontraron a ambos en condiciones de extrema vulnerabilidad, cadáveres de gatos en avanzado estado de descomposición y otros felinos con signos de desnutrición.

“¿Cuándo van a actuar? Ya pasó una semana... Hay una abuelita que está en esa casa conviviendo con animales muertos y en muy malas condiciones”, habian expresado desde Refugiando Michis , organización de proteccionistas que pedían la urgente intervención de las autoridades.

Una pareja de jubilados fue encontrada en una situación de extrema vulnerabilidad en Banfield, donde convivía con numerosos animales muertos, en estado de putrefacción y otros en condiciones de abandono. pic.twitter.com/3vdrlgFUyN — Diario La Unión (@LaUnionDiario) October 1, 2026

El reclamo por los gatos que siguen en la vivienda

En los últimos días, la organización proteccionista Refugiando Michis había pedido que las autoridades intervinieran de manera urgente para rescatar a los gatos que todavía permanecían en la casa. Según habían advertido, había animales adultos y cachorros que necesitaban asistencia.

“¿Cuándo van a actuar? Ya pasó una semana”, habían expresado desde la organización en un mensaje difundido en redes sociales, en el que alertaban sobre las condiciones en las que se encontraba la mujer y reclamaban que los animales fueran puestos a resguardo.

Hasta el momento, no se informaron las causas de la muerte ni detalles sobre una eventual intervención para retirar a los animales.