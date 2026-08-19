Jubilados en lucha: se concentrarán en la Plaza Grigera

Jubilados y vecinos de Lomas de Zamora protestaran en la Plaza Grigera.

Jubilados y vecinos de Lomas de Zamora realizarán movilizaciones y protestas en la Plaza Grigera frente al municipio este miércoles desde las 16. La convocatoria fue difundida en redes sociales bajo consignas como "Ayudame a luchar. El próximo viejo sos vos", "Milei, pará la mano" y "Marchamos con las y los jubilados".

La jornada incluirá concentraciones y "semaforazos" sobre la avenida Yrigoyen como parte de las acciones impulsadas para visibilizar la situación de los adultos mayores.

Entre los principales reclamos se encuentran la restitución de los medicamentos gratuitos para afiliados al PAMI, jubilaciones dignas y mejoras en el sistema de salud.

La movilización local se suma a las distintas protestas que jubilados y organizaciones vienen realizando en todo el país cada miércoles para reclamar mejoras en sus condiciones de vida.

Jubilados y vecinos se concentrarán desde las 16.

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