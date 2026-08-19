miércoles 19 de agosto de 2026
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19 de agosto de 2026
Desde las 16.

Jubilados en lucha: se concentrarán en la Plaza Grigera

Jubilados y vecinos de Lomas de Zamora protestaran en la Plaza Grigera bajo la consigna "Milei para la mano".

Jubilados y vecinos de Lomas de Zamora protestaran en la Plaza Grigera.

Jubilados y vecinos de Lomas de Zamora protestaran en la Plaza Grigera.

Jubilados y vecinos de Lomas de Zamora realizarán movilizaciones y protestas en la Plaza Grigera frente al municipio este miércoles desde las 16. La convocatoria fue difundida en redes sociales bajo consignas como "Ayudame a luchar. El próximo viejo sos vos", "Milei, pará la mano" y "Marchamos con las y los jubilados".

La jornada incluirá concentraciones y "semaforazos" sobre la avenida Yrigoyen como parte de las acciones impulsadas para visibilizar la situación de los adultos mayores.

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Entre los principales reclamos se encuentran la restitución de los medicamentos gratuitos para afiliados al PAMI, jubilaciones dignas y mejoras en el sistema de salud.

La movilización local se suma a las distintas protestas que jubilados y organizaciones vienen realizando en todo el país cada miércoles para reclamar mejoras en sus condiciones de vida.

Jubilados y vecinos se concentrar&aacute;n desde las 16.

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