Natalie Pérez contó la chance que dejó pasar con un actor de Hollywood: "Me porté bien"

Natalie Pérez desempolvó anécdota de otros tiempos cuando mostró una selfie que se tomó tiempo atrás junto a Ashton Kutcher, recordando cómo fue el encuentro con el reconocido actor de cine y estrella de Hollywood en una exclusiva fiesta y donde estuvieron muy cerca.

"Sentí que lo enamoré un poco, la verdad que sí. No estuve con él porque estaba de novia. No saben el problema que me trajo con mi novio de ese momento. Ashton era mi permitido, pero me porté bien", confesó Natalie Pérez en Olga sobre ese encuentro.

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El inesperado encuentro se produjo durante una fiesta organizada por Netflix, donde la cantante y actriz impactó con su presencia tras haber regresado de una larga estadía en el exterior.

“ERA MI PERMITIDO Y NO ME LO CULEÉ PORQUE ESTABA DE NOVIA” Natalie Perez explicó porque no se “culeó” a Ashton Kutcher cuando tuvo la posibilidad. pic.twitter.com/1ySRjnQDj2

"Solo le pedí la foto, yo estaba muy nerviosa. Me estaba cruzando con el amor de mi vida. Yo estaba diosa mal, toda vestida de negro. Venía de estar cuatro meses en Brasil caminando todos los días, estaba re trabada", contó Natalie Pérez con lujo de detalles.

Natalie Pérez y la seducción del actor

Natalie Pérez dio detalles del gesto de seducción que tuvo el actor estadounidense al momento de posar juntos para la cámara, incluso cuando estuvieron muy cerca. "Él me agarró un poco más abajo de la cintura, fue muy sexy", detalló sobre el sutil contacto físico entre ambos.

A pesar del coqueteo de la estrella, Natalie Pérez prefirió priorizar su noviazgo de aquel momento y guardar el recuerdo como una de las anécdotas de su vida.