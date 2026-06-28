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28 de junio de 2026
Increíble.

Por qué Natalie Pérez rechazó un papel en la película "El secreto de sus ojos"

La actriz Natalie Pérez contó por qué rechazó participar en “El secreto de sus ojos”, la película que terminó ganando un Premio Oscar.

Natalie Pérez contó una vieja anécdota.&nbsp;

Natalie Pérez contó una vieja anécdota. 

Lo contó en su paso por Vuelta y Media, el programa que Sebastián Wainraich conduce junto a Julieta Pink y Pablo Fábregas por Urbana Play 104.3 FM, cuando le consultaron que oportunidad dejó pasar.

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El papel rechazado por Natalie Pérez

El rol que le ofrecieron a Natalie Pérez era el de Liliana Colotto, la joven asesinada cuyo crimen dispara toda la trama. Un personaje que aparece, básicamente, como cadáver en la comisaría.

“Era la única escena”, explicó la actriz. Cuando desde producción le propusieron una solución, usar otro cuerpo para esas tomas, ella tampoco aceptó: “Es lo mismo. La gente igual va a pensar que es el mío”.

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Carla Quevedo tomó el papel que rechazó Natalie Perez.

Carla Quevedo tomó el papel que rechazó Natalie Perez.

Julieta Pink le señaló que, al rechazar ese papel, también había resignado la chance de tener un Premio Oscar. La respuesta de Natalia Pérez fue irónica: “Claro. Mirá qué boluda. No me di cuenta. Por hacer de muerta”.

El papel terminó en manos de Carla Quevedo, entonces una actriz de 21 años sin créditos en cine. Para ella fue el debut y, un salto a la popularidad.

La película que Natalia Pérez rechazó está protagonizada por Ricardo Darín y Soledad Villamil, con Guillermo Francella y Pablo Rago en los roles centrales.

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