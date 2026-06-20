domingo 21 de junio de 2026
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20 de junio de 2026
Se viene.

Qué papel tendrá Anya Taylor Joy en la nueva película de "El señor de los anillos"

Anya Taylor Joy, la actriz que pasó su infancia en Argentina, tendrá un personaje muy especial en la nueva película de la saga.

Anya Taylor Joy vuelve al cine.&nbsp;

Anya Taylor Joy vuelve al cine. 

En pocas palabras

  • Anya Taylor Joy interpretará a una elfa Sindar en la próxima película de la saga "El señor de los anillos: La Caza de Gollum", dirigida por Andy Serkis.
  • La nueva entrega, prevista para el 17 de diciembre de 2027, narrará la búsqueda del hobbit corrupto en los años previos a "La Comunidad del Anillo".
  • El elenco se completa con actores como Ian McKellen, Elijah Wood, Lee Pace, Kate Winslet, Jamie Dornan y Leo Woodall.
Resumen generado por Thinkindot AI

La película también contará con la participación de los actores que catapultaron a la fama la franquicia como Ian McKellen en el papel de Gandalf, Elijah Wood como Frodo, y Lee Pace como el rey Thranduil.

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Además de Anya Taylor-Joy también debutan en este universo actrices como Kate Winslet (Marigol), Jamie Dornan (Strider) y Leo Woodall (Halvard).

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Anya Taylor Joy no para.

Anya Taylor Joy no para.

Anya Taylor Joy será una elfa

La actriz de 30 años dará vida a una elfa Sindar del Reino del Bosque que, de acuerdo con el mismo medio, fue descrita como "una agente leal y de confianza del rey Thranduil".

La película, cuyo estreno está previsto para el 17 de diciembre de 2027, narrará la búsqueda del hobbit corrupto que da título a la obra en los años previos a la primera entrega de la trilogía, 'La Comunidad del Anillo'.

Las guionistas originales de la trilogía, Fran Walsh y Philippa Boyens, se unen a Phoebe Gittins y Arty Papageorgiou para adaptar la popular obra del escritor J.R.R. Tolkien. Tolkien escribió la trilogía de 'El Señor de los Anillos' en la década de 1950, tras el éxito de 'El Hobbit' en 1937.

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