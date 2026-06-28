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Cómo era y dónde quedaba el gran refugio gaucho de Lomas de Zamora

En la historia de Lomas de Zamora, el gran símbolo de esa tradición fue La Querencia, considerada el principal reducto gaucho de la región.

Diario La Unión | Sergio Lapegüe
Por Sergio Lapegüe
De puño y letra, por Sergio Lapegüe.

De puño y letra, por Sergio Lapegüe.

Los historiadores sitúan el origen de los primeros gauchos en la región del litoral, alrededor del año 1600. Poco tiempo después, su presencia ya se extendía a la campaña bonaerense. En aquellos años, las autoridades autorizaban a los propietarios rurales a realizar las llamadas vaquerías, expediciones destinadas a reunir y faenar el ganado cimarrón.

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Los gauchos eran parte fundamental de esas tareas y, debido a las largas travesías que exigía la búsqueda de los animales, comenzaron a instalarse cada vez más lejos de los centros urbanos, dispersándose por la inmensa llanura pampeana. En la historia lomense, el gran símbolo de esa tradición fue La Querencia, considerada el principal reducto gaucho de la región.

La sede en Lomas de Zamora

Su sede se encontraba sobre una calle conocida como Las Tropas, denominada de ese modo porque por allí transitaba la hacienda rumbo a los mataderos. El entorno tenía un aire marcadamente rural, con un paisaje más cercano al de la pampa que al de la ciudad que hoy ocupa ese mismo espacio.

Los primeros encuentros de La Querencia se realizaron en un modesto galpón de chapa ubicado en un amplio terreno. Las reuniones se animaban con mateadas y partidos de truco, mientras detrás del edificio se levantaba un antiguo ombú rodeado de higueras.

Con el tiempo, la institución ganó una notoriedad que trascendió las fronteras argentinas. En distintas ocasiones recibió invitaciones para participar de celebraciones y actos conmemorativos tanto en el país como en Uruguay y Brasil. En sus primeros años, las fiestas patrias se desarrollaban frente a la sede, cuando la calle Las Tropas todavía era de tierra.

La escena era típicamente criolla: jinetes a caballo y sulkys alineados frente al galpón principal, componiendo una estampa que parecía salida de otra época. Las payadas, las carreras de sortija y las competencias cuadreras completaban los festejos.

La actividad de La Querencia no se limitaba a preservar las costumbres locales. Sus integrantes realizaron cabalgatas hasta La Plata, San Vicente y el Cabildo de Buenos Aires para rendir homenaje a los próceres nacionales. En una oportunidad, incluso, los jinetes de la agrupación escoltaron al presidente Juan Domingo Perón durante una visita a Lomas. También organizaron festivales artísticos, entre ellos los desarrollados en el Teatro Coliseo de Lomas de Zamora.

Actualmente, La Querencia continúa funcionando como centro tradicionalista en la esquina de Monseñor Chimento y Alberto Gómez, casi Camino Negro, manteniendo vivo el legado de los gauchos que formaron parte de la historia de la región. ¡Hasta la semana que viene, amigos!

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