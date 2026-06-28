Descuentos de hasta el 80% en un garage sale que organizan en Llavallol

La jornada en Llavallol ofrece precios únicos, pero para acceder hay que donar un alimento no perecedero por persona.

Por tercer año consecutivo, la empresa familiar de Lomas Louisiana vuelve a presentar el garage sale en uno de los predios más grandes de la zona Sur ubicado en Llavallol . La cita es este jueves 9 de Julio (feriado) de 9 a 16 y se podrá acceder a sus artículos de blanquería y decoración con hasta un 80% de descuento.

Los que quieran sumarse deben ir directamente a la sede que tiene la empresa con 43 años de historia en Padre Javier 49, Llavallol. La entrada -como en cada oportunidad- es el aporte de un alimento no perecedero por persona que luego será donado a alguna institución social de la zona.

Melina Montiel es parte de la organización de este evento que fue creciendo cada año y que cuenta con un gran equipo: "Hay que asistir temprano porque se arma una fila bastante larga ya que el Garage Sale es lo que esperan todos los vecinos para comprar artículos de primera calidad a costos muy económicos y además con la posibilidad de ayudar a los que más lo necesitan gracias al aporte solidario".

Desde el aniversario número 40 de la empresa familiar que se cumplió en 2023 es que decidieron hacer dos veces al año el Garage Sale: "Por el momento lo estamos haciendo cada 9 de julio y el 8 de diciembre. Estamos muy contentos porque se ha instalado como un espacio que el público espera para asistir".

Los detalles del evento que tendrá lugar en Llavallol

La importancia de este encuentro es que se pueden adquirir artículos en liquidación y que durante toda la jornada se va renovando el stock para que todos puedan llevarse lo que fueron a buscar y más. "Es ideal para la renovación del hogar para buscar algún regalo", detallaron desde la organización.

Entre los artículos que prometen, habrá sábanas y ajustables, acolchados y covers, toallas y toallones, manteles y cortinas y productos desde $1.000 con hasta 80% de descuentos. Además, este año a pedido del público van a mantener el mismo precio tanto para las compras en efectivo como por transferencia.

a9c9fb91-265b-4daf-a12f-4744ea74e288 Todo el equipo de la empresa familiar estará asistiendo a los asistentes este 9 de julio.

También anunciaron la novedad que con cada compra que se haga en el garage, se recibirá un número de orden con el que cada cliente podrá participar de un sorteo por: 1er puesto, una heladera, 2do puesto, una Tv de 50" y el 3er puesto, un microondas.

Louisiana cuenta con cinco sucursales y es una empresa 100% familiar. Cuentan con venta minorista y mayorista con locales en Lomas de Zamora, Monte Grande, Adrogué, Banfield y Llavallol.

La entrada solidaria

La empresa familiar lomense siempre aprovecha estas jornadas multitudinarias para ayudar. Por eso, la entrada al evento es un alimento no perecedero por persona, que será donado a un espacio que más adelante anunciarán. Es importante tener en cuenta este detalle porque es el pase a poder ingresar al predio en Llavallol.

Lo que no se permite es ingresar con bolsas ni mochilas porque en el lugar se brindará a cada persona que adquiera algún artículo. No se permiten menores de 13 años y el ingreso es por orden de llegada.

Ante cualquier duda, se puede enviar un mensaje de WhatsApp al 1160347504