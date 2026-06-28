Descuentos de hasta el 80% en un garage sale que organizan en Llavallol

Por tercer año consecutivo, la empresa familiar de Lomas Louisiana vuelve a presentar el garage sale en uno de los predios más grandes de la zona Sur ubicado en Llavallol. La cita es este jueves 9 de Julio (feriado) de 9 a 16 y se podrá acceder a sus artículos de blanquería y decoración con hasta un 80% de descuento.
Los que quieran sumarse deben ir directamente a la sede que tiene la empresa con 43 años de historia en Padre Javier 49, Llavallol. La entrada -como en cada oportunidad- es el aporte de un alimento no perecedero por persona que luego será donado a alguna institución social de la zona.
Melina Montiel es parte de la organización de este evento que fue creciendo cada año y que cuenta con un gran equipo: "Hay que asistir temprano porque se arma una fila bastante larga ya que el Garage Sale es lo que esperan todos los vecinos para comprar artículos de primera calidad a costos muy económicos y además con la posibilidad de ayudar a los que más lo necesitan gracias al aporte solidario".
Desde el aniversario número 40 de la empresa familiar que se cumplió en 2023 es que decidieron hacer dos veces al año el Garage Sale: "Por el momento lo estamos haciendo cada 9 de julio y el 8 de diciembre. Estamos muy contentos porque se ha instalado como un espacio que el público espera para asistir".
Los detalles del evento que tendrá lugar en Llavallol
La importancia de este encuentro es que se pueden adquirir artículos en liquidación y que durante toda la jornada se va renovando el stock para que todos puedan llevarse lo que fueron a buscar y más. "Es ideal para la renovación del hogar para buscar algún regalo", detallaron desde la organización.
Entre los artículos que prometen, habrá sábanas y ajustables, acolchados y covers, toallas y toallones, manteles y cortinas y productos desde $1.000 con hasta 80% de descuentos. Además, este año a pedido del público van a mantener el mismo precio tanto para las compras en efectivo como por transferencia.
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Todo el equipo de la empresa familiar estará asistiendo a los asistentes este 9 de julio.
También anunciaron la novedad que con cada compra que se haga en el garage, se recibirá un número de orden con el que cada cliente podrá participar de un sorteo por: 1er puesto, una heladera, 2do puesto, una Tv de 50" y el 3er puesto, un microondas.
Louisiana cuenta con cinco sucursales y es una empresa 100% familiar. Cuentan con venta minorista y mayorista con locales en Lomas de Zamora, Monte Grande, Adrogué, Banfield y Llavallol.
La entrada solidaria
La empresa familiar lomense siempre aprovecha estas jornadas multitudinarias para ayudar. Por eso, la entrada al evento es un alimento no perecedero por persona, que será donado a un espacio que más adelante anunciarán. Es importante tener en cuenta este detalle porque es el pase a poder ingresar al predio en Llavallol.
Lo que no se permite es ingresar con bolsas ni mochilas porque en el lugar se brindará a cada persona que adquiera algún artículo. No se permiten menores de 13 años y el ingreso es por orden de llegada.
Ante cualquier duda, se puede enviar un mensaje de WhatsApp al 1160347504
Embed - Louisiana on Instagram: " ¡VUELVE EL EVENTO MÁS ESPERADO DEL AÑO! Sí, la comunidad lo pidió y ya tenemos todo listo. Se viene una nueva edición de nuestro GARAGE SALE en el predio más grande de Zona Sur . Si estabas esperando el momento para renovar tu hogar con la mejor calidad textil y deco, ¡es este! ¿CUÁNDO Y DÓNDE? Fecha: 9 de Julio Horario: De 9 a 16 hs. Dirección: Padre Javier 49, Llavallol (¡Vengan temprano que se arma fila!) NO PODÉS DEJAR PASAR: Sábanas y ajustables: Desde $5.000 Acolchados y covers: Desde $8.000 / $9.000 Toallas y toallones: Desde $2.000 / $5.000 Manteles y cortinas: Desde $3.000 ¡Y productos desde $1.000 con hasta 80% OFF + UNA SORPRESA INCREÍBLE DATO CLAVE: A pedido de ustedes, este año mantenemos el mismo precio tanto en efectivo como por transferencia. ¡Elegí la opción que te quede más cómoda! ENTRADA SOLIDARIA: La entrada al evento es 1 alimento no perecedero por persona, que será donado para ayudar a quienes más lo necesitan. ¡Sumate a colaborar! No se permite ingresar con bolsas ni mochilas (¡te damos todo nosotros!) Menores de 13 años no pueden ingresar Ingreso por orden de llegada Si compraste en el Pre Garage, ¡tenés ingreso prioritario Si tenés alguna duda, escribinos al 1160347504 ¡No te lo pierdas! Te esperamos para vivir una jornada increíble. Contanos en los comentarios si venís "
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