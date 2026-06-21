El Complejo Educativo Otero de Llavallol prepara colecta de sangre para los chicos del Hospital Garrahan

Cada colecta que organizan se logra gracias al trabajo en conjunto de todo el Complejo Educativo.

Los alumnos más grandes de Llavallol prepararon un cuento para los chicos del jardín sobre la importancia de donar sangre.

Por tercer año consecutivo los alumnos del Complejo Educativo Otero de Llavallol preparan la campaña de donación de sangre para el Hospital Garrahan junto a sus profesores y directivos. En esta oportunidad la cita será el miércoles 1° de julio en el horario de 10 a 16 y ya se puede sacar turno.

En las instalaciones del colegio ubicado en Friedrichs 183, Llavallol quienes se acerquen se van a encontrar con un espacio especialmente preparado para la ocasión. Cora Ayliffe , directora del complejo educativo, explicó: "Cada año los chicos de 4°, 5° y 6° organizan la campaña en el marco de las actividades solidarias que trabajan en clase. El día de la colecta son ellos que se dividen por turnos para recibir a los donantes".

Para poder recibir a los donantes, los chicos trabajan con mucha antelación ya que realizan la difusión, la decoración y hasta preparan algo rico para que puedan consumir los asistentes tras la extracción de sangre.

"Se trata de un trabajo en conjunto y sumamente importante porque después la jornada se trabaja dentro del aula. Realizarán una encuesta y estadística para luego se trabaja en el área de físico química y biología, también en el área de matemática", contó la directora.

Sobre los roles de cada nivel del colegio, contaron que ante estas jornadas, trabaja todo el colegio ya que los alumnos de 1°, 2° y 3° también participan encargándose de todo lo que es la decoración del espacio donde se hacen las extracciones y de preparar la parte del desayuno para los donantes.

La semana pasada, además los chicos de 6° recibieron una charla que les brindó una promotora de la donación de sangre del Garrahan: "Emilce muy amablemente les contó a los chicos sobre la importancia de donar sangre para que lo puedan transmitir en el área de difusión y luego fuimos a jardín a leer un cuento para trabajar el tema desde la temprana edad", detalló la docente.

Las colectas externas del Hospital Garrahan

Bajo el concepto de las colectas externas es que el complejo educativo de Llavallol decidió hacer esta colecta una vez al año siempre en los meses de junio o julio y por eso encaran la tercera jornada de donación de sangre.

El equipo de profesionales del hospital se encarga de asistir al colegio y realizar allí la extracción lo que acerca a los vecinos esta oportunidad de salvar vidas. En cada edición lo que intenta el colegio es crear más donantes habituales para que puedan asistir año a año y cerca de sus hogares.

Las veces consecutivas en que se encaran estas colectas colaboran a fomentar la acción en las familias de los estudiantes y en la de todo el barrio. Cada jornada apunta a superar el número de donantes de la anterior para los chicos del Garrahan.

Cómo anotarse

Para sumarse, ayudar a los pacientes del Hospital Garrahan y apoyar el trabajo de los alumnos de Llavallol hay que sacar turno a través de la app o en la web: garrahan.turnosapp.com y allí hay que buscar al complejo educativo para reservar un lugar.

Aclararon que los que asistan a donar, sólo deben llevar el DNI en mano y no hace falta ir en ayunas. Se puede hacer un desayuno liviano antes de la extracción.

Para más información sobre los requisitos para ser donante entrar en el siguiente link: https://www.garrahan.gov.ar/ser-donante