Proteccionistas piden rescatar a los gatos que siguen en "la casa del horror" de Banfield

A una semana del dramático hallazgo de una pareja de jubilados en condiciones de extrema vulnerabilidad y de numerosos animales muertos dentro de una vivienda de Banfield , proteccionistas reclaman que se concrete el rescate de los gatos que todavía permanecen en el domicilio.

La organización Refugiando Michis difundió un fuerte pedido de intervención y advirtió que dentro de la casa todavía habría gatos adultos y cachorros que necesitan ser retirados y recibir atención. Además, la mujer continúa en el lugar en condiciones de completo abandono.

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“¿Cuándo van a actuar? Ya pasó una semana... Hay una abuelita que está en esa casa conviviendo con animales muertos y en muy malas condiciones”, expresaron en redes sociales.

El caso se conoció el 1º de octubre, cuando efectivos del Comando de Patrullas de Lomas de Zamora acudieron a una vivienda de Formosa al 200 luego de un llamado al 911 por una emergencia de salud. Allí encontraron a una pareja de adultos mayores en una situación de extrema vulnerabilidad, además de cadáveres de felinos en avanzado estado de putrefacción y otros animales con signos de desnutrición.

Piden sacar a los gatos

Según pudo averiguar este medio, el hombre habría sido retirado de la vivienda por familiares, pero la mujer continuaría en el domicilio y se negaría a entregar los animales.

“Hay gatitos bebés, hay gatitos adultos. Ella no los quiere entregar... necesitamos que intervengan”, señalaron desde Refugiando Michis.

La primera información difundida por La Unión indicaba que eran cinco los gatos que necesitaban ser rescatados. En otra reconstrucción del caso se informó posteriormente que podrían ser unos 15 los animales que requerían asistencia y que, durante un segundo ingreso a la vivienda, fueron encontrados otros 10 encerrados en otra habitación.

Además del pedido de intervención, los proteccionistas comenzaron a solicitar ayuda para poder recibir a los animales una vez que puedan ser retirados de la casa.