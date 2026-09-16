El joven que pisó con saña a un gato en Temperley se negó a declarar: los motivos

El adolescente de 16 años acusado de haber pisado la cabeza de un gato en Temperley fue indagado por la Justicia y decidió no declarar ante la fiscal que lleva adelante la investigación.

El joven debió presentarse en la sede de la fiscalía acompañado por sus padres y fue indagado por Andrea Rodríguez Bagnara , titular de la UFI 7 de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora .

Conmoción. Grave denuncia por maltrato animal en Escalada: mató a un perro con un rifle

Durante la audiencia, la fiscal le hizo conocer la imputación en su contra por el episodio ocurrido el 1° de septiembre pasado, cuando habría atacado al animal que se encontraba en la vereda de Florencio Varela al 300, en Temperley.

De acuerdo con las fuentes consultadas, el adolescente hizo uso de su derecho a no declarar. La decisión de no prestar declaración no implica por sí misma un reconocimiento de los hechos ni puede ser interpretada como una confesión.

BRUTAL ATAQUE Un joven le pisó la cabeza a un gato en Temperley: repudio total en las redes.



El agresor es alumno del Colegio San Francisco Javier, que emitió un comunicado tras la difusión de las imágenes. pic.twitter.com/q6x4nIgShJ — Diario La Unión (@LaUnionDiario) September 2, 2026

Grave caso de maltrato animal

El hecho ocurrió durante la tarde del 1° de septiembre pasado y quedó registrado por una cámara de seguridad. En las imágenes se observa al adolescente acercándose al gato, acariciándolo y, posteriormente, pisándole la cabeza.

Después de la agresión, el joven habría mirado hacia ambos lados y continuado su camino. Sin embargo, el video comenzó a circular en redes sociales y provocó un fuerte repudio entre vecinos de la zona.

La difusión de las imágenes también derivó en publicaciones que apuntaron a identificar al adolescente y un posterior escrache en su vivienda de proteccionistas de animales.