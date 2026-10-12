Lanzan la inscripción en Lomas para sumarse a la quinta maratón "Rodemos juntos"

Se trata de la quinta maratón que se desarrollará en Lomas, el mes próximo.

La maratón gratuita "Rodemos Juntos" para la concientización sobre las personas con espina bífida que se realiza en Lomas este año será el domingo 15 de noviembre a las 11. Se trata de la quinta jornada gratuita y los que quieran anotarse ya pueden hacerlo de forma online a través de un formulario.

Estefanía Romero es la fundadora de esta maratón declarada de interés municipal y que todos los años se inicia en Iparraguirre 475, Lomas, en el marco del Día de las Personas con Espina Bífida que se conmemora cada 25 de octubre, pero en Lomas se concientiza cada mes de noviembre.

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En esta oportunidad, la maratón que ya es un emblema en la zona, invita a todos los vecinos que se sumen para visibilizar la causa que es el objetivo central de "Rodemos Juntos", que creó Estefanía a través de su ONG Esperanza Hoy y Siempre que fue fundada hace más de una década en Lomas.

Romero es una gran referente en la zona sobre la visibilización de las causas sociales y un ejemplo para las personas con algún tipo de discapacidad porque lucha por sus sueños y los cumple.

También fundó y es la coordinadora del establecimiento educativo Jardín Comunitario Virgen del Cerro y del Centro Educativo Inclusivo (CEI). Junto a su mamá Flavia crearon la ONG Esperanza Hoy y Siempre que se dedica a realizar trabajo social y fue el primer proyecto que encaró la joven que este año anunció que logró convertirse en madre gracias a la adopción de un niño a pesar de las trabas por su discapacidad.

En esta oportunidad, el lema de la maratón estará enfocado en concientizar sobre las personas con espina bífida y la importancia del sondeo intermitente limpio que es un procedimiento médico que consiste en introducir una sonda fina y flexible a través de la uretra hasta la vejiga para vaciarla por completo, retirándola inmediatamente después de que fluye la orina.

Gracias a todo el trabajo de Romero, el Concejo Deliberante de Lomas reconoció la maratón a través de una mención especial en el Día Internacional de espina bífida.

La mención especial que recibieron en el Honorable Consejo Deliberante.

Cómo será la jornada

Los que quieran apoyar esta quinta maratón deben inscribirse de forma gratuita. Sobre lo que habrá durante la jornada comentaron que se repartirán remeras para todos, medallas y premios.

Sobre el recorrido detallaron que se iniciará en la puerta de ONG que queda sobre la calle Iparraguirre y luego seguirá por Guaraní, Terrada y Santa Mónica. "Los esperamos para rodar juntos", pidieron.

‍‍‍Para llenar el formulario de inscripción hay que entrar en el siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp