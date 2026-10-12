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12 de octubre de 2026
Formación y comunidad.

Inauguraron en Lanús una escuela de cadetes de Bomberos Voluntarios

Lanús cuenta con una nueva Escuela de Cadetes de Bomberos Voluntarios para jóvenes de 12 a 17 años, inaugurada por Julián Álvarez durante el 102° aniversario de la institución.

Lanús cuenta con una nueva Escuela de Cadetes de Bomberos Voluntarios.

Lanús cuenta con una nueva Escuela de Cadetes de Bomberos Voluntarios.

La Escuela de Cadetes de Bomberos Voluntarios “Héroes de Malvinas” quedó inaugurada en Lanús Oeste, durante la celebración del 102° aniversario de los Bomberos Voluntarios locales. El intendente Julián Álvarez participó de la jornada, en la que también se presentó la recuperación del histórico edificio de la Asociación de Amigos.

La nueva escuela funciona como un espacio de formación para chicos y chicas de entre 12 y 17 años, con actividades orientadas a la prevención, el autocuidado y el compromiso con la comunidad.

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Actualmente, cuenta con 27 cadetes que participan de las jornadas de capacitación todos los sábados, de 14 a 17, en un ámbito pensado para el aprendizaje y la inclusión.

Recuperaron un edificio histórico de Lanús Oeste

La inauguración se realizó en el marco de un nuevo aniversario de los Bomberos Voluntarios de Lanús Oeste. Además de la apertura de la escuela, se concretó la puesta en valor del edificio de la Asociación de Amigos, ubicado sobre la calle Coronel D’Elía.

El inmueble permanecía en desuso y, tras los trabajos realizados, podrá volver a funcionar como un espacio de encuentro para los vecinos del barrio.

Según se informó desde el gobierno municipal, las obras se concretaron a través de un subsidio de Lanús Gobierno, destinado tanto a la construcción de la escuela como a la recuperación del espacio comunitario.

Durante el acto, Álvarez destacó la importancia de acompañar a la institución y promover la formación de nuevas generaciones de bomberos voluntarios, con herramientas vinculadas a la prevención y la vocación de servicio.

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