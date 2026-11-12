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12 de noviembre de 2026
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Patio al Sur lanzó la preventa de su nuevo libro de cuentos y microrrelatos

El nuevo libro de Patio al Sur contiene 20 cuentos, múltiples voces y universos narrativos con historias que nacen de lo cotidiano y de lo insólito.

Nuevo libro de Patio al Sur.&nbsp;

Nuevo libro de Patio al Sur. 

La publicación cuenta con más de 20 cuentos, múltiples voces y universos narrativos componen esta antología de la Escuela de Escritura de Patio al Sur, con historias que nacen de lo cotidiano y de lo insólito.

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El nuevo libro cuenta con el aporte de “diversos autores que encuentran en la escritura una manera de rescatar aquello que, entre deshechos, encuentra un valor”, explican desde Patio al Sur.

“Tomamos como inspiración la célebre frase del filósofo René Descartes, y proponemos una nueva versión: Escribo, luego existo”, agregan desde la editorial.

“Escribir también es descartar”, apuntan desde Patio al Sur y agregan: “Recortar, corregir, desarmar, volver a empezar. Hacer un bollo con una hoja y descubrir, a veces, que incluso en ese gesto hay algo que merece ser rescatado. Porque no todo lo que se desecha desaparece: algunas cosas cambian, se transforman, encuentran otra forma de existir. Como en el compost, lo que parecía un final puede ser el comienzo de algo nuevo”.

Participaron del libro María Hilda Blanco, Claudia Cabria, Graciela Cancela, Carolina Elizabeth, Ana Casalle, Edgardo Céspedes, Marta Chanquet, Andrea Egresi, Clara Fiorenza, Eglae Gabús Pacífico, Daiana Hilen González, Julián London, Cristina Miglino, Julián Monteleone, Horacio Paulin, Iván Paulín, Agostino Portillo, Omar Quiroga, Guadalupe Sánchez, Ester Spagnolo, Leonardo Surbano, Eliana Tortorella, Viviana Laura Vega, Marité Villavicencio y Carolina Wehinger.

Patio al Sur lanzó un libro microlibro

Patio al Sur presentó la comunidad literaria “Jardín del Infierno”, con “un grupo de gente entusiasta y comprometida compartimos la celebración, el ritual, la fiesta total que implica presentar un libro”.

Se trata de un microlibro, un libro objeto, por su tamaño peculiar, con más de cincuenta microrrelatos de 18 autores de distintas localidades y provincias del país.

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