Shakira estrenó la versión en español de "Dai Dai", el himno del Mundial 2026

Shakira estrenó la versión en español de “Dai Dai”, el himno oficial del Mundial 2026 compuesto junto a Burna Boy. Los primeros fragmentos del tema se conocieron durante el partido de la Selección de Colombia con su par de República Democrática del Congo.

Se trata de la tercera versión de la canción, ya que el pasado 12 de junio los dos artistas publicaron en sus canales oficiales de YouTube el remix en versión electrónica a cargo de Clean Bandit, regalando una voz propia a los aficionados hispanohablantes.

Un tema bailable y pegadizo que encaja a la perfección con el espíritu del Mundial 2026 , dando un mensaje global y multicultural alrededor del deporte con un estribillo en varios idiomas.

"Sabías desde el día en que naciste, que aquí en este lugar perteneces, has sido valiente todo este tiempo, lo que te rompió una vez te hizo fuerte (fuerte)", comienza la canción de Shakira.

Shakira, en vivo. Shakira, en vivo.

Shakira y Dua Lipa, la dupla que se viene

En diálogo con la influencer Lele Pons, en el marco de una charla en su podcast Suite 305, la barranquillera reveló que le "encantaría" hacer una colaboración en el futuro con la cantante británica Dua Lipa, una de las grandes voces del Pop actuales.

Además, destacó las habilidades de la cantante británica-albanesa: "Habla español perfecto y es increíble". Esa simple mención fue suficiente para que los fanáticos de ambas enloquecieran y soñaran con un proyecto entre las dos figuras.