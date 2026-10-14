Aprender Lomas: más de 14 mil vecinos se capacitaron en cursos, talleres y carreras

Capacitarse en un oficio , encontrar una salida laboral o descubrir un hobby. Más de 14 mil vecinos de Lomas de Zamora participaron este año de los cursos gratuitos que ofrece el Municipio a través de la plataforma Aprender Lomas con propuestas de formación para distintas edades e intereses.

La página web concentra toda la información sobre más de 500 cursos, talleres, capacitaciones y carreras que se dictan en la ciudad. Los vecinos van a encontrar la oferta educativa de los centros de formación profesional , las escuelas municipales , escuelas técnicas , la Universidad Nacional de Lomas (UNLZ) y las múltiples entidades que funcionan en los distintos barrios.

Un sabor único. Crearon El Lomense, un alfajor que concentra la historia e identidad de Lomas

A cargo del Municipio. Forman a jóvenes de Lomas con cursos gratuitos para entrar al mundo laboral

"No todas las personas tienen la posibilidad de ir y pagar un curso, y acá nos ofrecen una base para empezar en el mundo de la estética. Está buenísimo porque tenemos todas las herramientas y la profesora es un amor", destacó Daniela, que forma parte del taller de cosmetología en el Polideportivo Evita de Albertina .

Peluquería, plomería, maquillaje, economía para emprendedores, electromecánica y computación son otras de las opciones disponibles. Este año también incrementaron los cursos vinculados al mundo de la gastronomía con encuentros sobre pastelería, servicio de salón y bartender .

Incrementaron los cursos vinculados al mundo de la gastronomía.

"Me anoté porque me encanta cocinar, siento que es una buena experiencia y aparte no encontrás en todos lados un curso así. Es algo nuevo, innovador y te da la oportunidad de sumar conocimientos", destacó Pilar, una de las vecinas que participó del curso de pastelería a cargo de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA).

La web brinda la posibilidad de filtrar las búsquedas por áreas temáticas, localidades e instituciones. También se puede navegar por el mapa interactivo y descubrir oportunidades de formación en cada localidad. Cuando seleccionen el curso o carrera que les interesa, los vecinos accederán a las direcciones y números de contacto para comunicarse con la institución y concretar la inscripción.

Nuevo Centro de Formación Tecnológica en Lomas de Zamora

Para que los vecinos tengan más lugares donde estudiar y aprender, el Municipio inauguró el nuevo Centro de Formación Tecnológica "Aprender Lomas" en Banfield.

El lugar ubicado en la calle Barceló 470 tiene un aula tecnológica y un aula maker totalmente equipadas para que vecinos puedan participar de diferentes propuestas de formación profesional y los alumnos de las escuelas tengan hagan prácticas y salidas educativas. El mes dieron un Curso de Introducción a la Tecnología y un Curso Intensivo de IA Aplicada al Trabajo.

El lugar además brinda la posibilidad de experimentar con distintas tecnologías, acceder a distintos cursos y talleres que están disponibles en la plataforma Aprender Lomas y asesorarse en la búsqueda de todo el empleo que surge a partir de las nuevas tecnologías.