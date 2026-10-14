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14 de octubre de 2026
Este año.

Aprender Lomas: más de 14 mil vecinos se capacitaron en cursos, talleres y carreras

El Municipio tiene una plataforma que concentra toda la información sobre las propuestas educativas que se desarrollan en la ciudad.

Hay más de 500 cursos disponibles.

Hay más de 500 cursos disponibles.

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Capacitarse en un oficio, encontrar una salida laboral o descubrir un hobby. Más de 14 mil vecinos de Lomas de Zamora participaron este año de los cursos gratuitos que ofrece el Municipio a través de la plataforma Aprender Lomas con propuestas de formación para distintas edades e intereses.

La página web concentra toda la información sobre más de 500 cursos, talleres, capacitaciones y carreras que se dictan en la ciudad. Los vecinos van a encontrar la oferta educativa de los centros de formación profesional, las escuelas municipales, escuelas técnicas, la Universidad Nacional de Lomas (UNLZ) y las múltiples entidades que funcionan en los distintos barrios.

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Hay una oferta educativa para distintas edades e intereses.

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"No todas las personas tienen la posibilidad de ir y pagar un curso, y acá nos ofrecen una base para empezar en el mundo de la estética. Está buenísimo porque tenemos todas las herramientas y la profesora es un amor", destacó Daniela, que forma parte del taller de cosmetología en el Polideportivo Evita de Albertina.

Peluquería, plomería, maquillaje, economía para emprendedores, electromecánica y computación son otras de las opciones disponibles. Este año también incrementaron los cursos vinculados al mundo de la gastronomía con encuentros sobre pastelería, servicio de salón y bartender.

Incrementaron los cursos vinculados al mundo de la gastronomía.

Incrementaron los cursos vinculados al mundo de la gastronomía.

"Me anoté porque me encanta cocinar, siento que es una buena experiencia y aparte no encontrás en todos lados un curso así. Es algo nuevo, innovador y te da la oportunidad de sumar conocimientos", destacó Pilar, una de las vecinas que participó del curso de pastelería a cargo de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA).

La web brinda la posibilidad de filtrar las búsquedas por áreas temáticas, localidades e instituciones. También se puede navegar por el mapa interactivo y descubrir oportunidades de formación en cada localidad. Cuando seleccionen el curso o carrera que les interesa, los vecinos accederán a las direcciones y números de contacto para comunicarse con la institución y concretar la inscripción.

Nuevo Centro de Formación Tecnológica en Lomas de Zamora

Para que los vecinos tengan más lugares donde estudiar y aprender, el Municipio inauguró el nuevo Centro de Formación Tecnológica "Aprender Lomas" en Banfield.

El lugar ubicado en la calle Barceló 470 tiene un aula tecnológica y un aula maker totalmente equipadas para que vecinos puedan participar de diferentes propuestas de formación profesional y los alumnos de las escuelas tengan hagan prácticas y salidas educativas. El mes dieron un Curso de Introducción a la Tecnología y un Curso Intensivo de IA Aplicada al Trabajo.

El lugar además brinda la posibilidad de experimentar con distintas tecnologías, acceder a distintos cursos y talleres que están disponibles en la plataforma Aprender Lomas y asesorarse en la búsqueda de todo el empleo que surge a partir de las nuevas tecnologías.

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