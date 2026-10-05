Temperley recibirá a Nueva Chicago con hinchas visitantes en el Alfredo Beranger

El estadio Alfredo Beranger volverá a recibir hinchas visitantes para el choque entre Temperley-Nueva Chicago.

En lo que promete ser uno de los compromisos más vibrantes y determinantes del campeonato de la Primera Nacional, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte ( APreViDe ) confirmó oficialmente que el partido entre Temperley y Nueva Chicago contará con la presencia de ambas parcialidades.

El esperado duelo, válido por la fecha 33 de la Zona B de la Primera Nacional, se disputará el próximo domingo 11 de octubre a las 16 en el Alfredo Beranger.

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La noticia sacudió positivamente el ámbito del fútbol de ascenso. Luego de intensas negociaciones y evaluaciones de factibilidad entre las comisiones directivas de ambos clubes y los organismos de seguridad bonaerenses, se dio luz verde a un operativo que busca garantizar un espectáculo pacífico. Los fanáticos del Torito de Mataderos dispondrán de un aforo aproximado de 4.000 localidades y serán ubicados de forma exclusiva en la Tribuna 9 de Julio del Alfredo Beranger. Por su parte, el público de Temperley se ubicará en la tribuna Biondi y plateas Pecorelli y Gilardoni.

Para asegurar el normal desarrollo del evento, el organismo de seguridad diseñó un diagrama con estrictas pautas de control: los ingresos y egresos para la parcialidad local y visitante serán totalmente diferenciados para evitar cruces en las inmediaciones del estadio.

Un operativo blindado para garantizar la seguridad en el Alfredo Beranger

Un operativo blindado para garantizar la seguridad en el Alfredo Beranger

Será un requisito obligatorio e indispensable para todos los asistentes presentar el DNI físico en mano antes de cruzar los molinetes de seguridad.

Bajo las normativas impuestas para este tipo de encuentros interjurisdiccionales, la hinchada visitante tendrá prohibido el ingreso de banderas de arrastre o tirantes.

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Mucho más que tres puntos en juego entre Temperley y Nueva Chicago

El condimento extra radica en la apasionante realidad deportiva de ambos equipos en la recta final de la temporada. El Gasolero, bajo la conducción técnica de Nicolás Domingo, llega encendido tras prenderse de lleno en la pelea por el primer puesto de la Zona B.

Al mismo tiempo, Nueva Chicago viaja a Turdera con la clara obligación de sumar en un escenario históricamente difícil para defender sus propias aspiraciones. Se espera un marco imponente en el "Teatro de Turdera" para un fin de semana que quedará marcado como un paso clave hacia el retorno definitivo de las dos parcialidades en el fútbol argentino.