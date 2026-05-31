Temperley cortó la sequía con un buen triunfo ante San Martín de San Juan

Live Blog Post

Temperley, un grito de deahogo

Temperley derrotó a San Martín de San Juan por 2-1 en lo que fue un triunfo muy esperado por su gente después de ocho fechas. El equipo de Nicolás Domingo mostró su mejor faceta en el primer tiempo y supo defenderse en la parte final.

La figura de Gabriel Hauche fue determinante. El “Demonio” en su mejor versión. Atento para aprovechar la duda entre Aguilera y Díaz Robles para con un pique corto marcar el primer gol. Pero a eso le sumó claridad y panorama de juego a favor de su equipo.

El cabezazo a colocar de Pedro Souto para el 2-0 marcaba a las claras quién mandaba en la cancha. San Martín de San Juan no lastimaba y Temperley cuando se lo proponía era peligroso. Sobre el cierre el árbitro anulado mal otro tanto de Hauche por una falta inexistente de Souto.

Segundo gol Pedro Souto para el 2-0 de Temperley.

Pero, no todo iba a ser sencillo en la vuelta al triunfo. Descontó Hernán Zuriani y sobrevolaron fantasmas, rachas, brujas y demás yerbas. El Gasolero se replegó y el elenco cuyano no supo que hacer con la pelota. Con garra y dientes apretados llegó feliz al final.

Se terminó la sequía. A partir de este triunfo tendrá que seguir construyendo en la Primera Nacional. El próximo ladrillo en la pared será Chacarita.