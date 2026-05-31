Temperley cortó la sequía con un buen triunfo ante San Martín de San Juan

Temperley, un grito de deahogo
Temperley derrotó a San Martín de San Juan por 2-1 en lo que fue un triunfo muy esperado por su gente después de ocho fechas. El equipo de Nicolás Domingo mostró su mejor faceta en el primer tiempo y supo defenderse en la parte final.
La figura de Gabriel Hauche fue determinante. El “Demonio” en su mejor versión. Atento para aprovechar la duda entre Aguilera y Díaz Robles para con un pique corto marcar el primer gol. Pero a eso le sumó claridad y panorama de juego a favor de su equipo.
El cabezazo a colocar de Pedro Souto para el 2-0 marcaba a las claras quién mandaba en la cancha. San Martín de San Juan no lastimaba y Temperley cuando se lo proponía era peligroso. Sobre el cierre el árbitro anulado mal otro tanto de Hauche por una falta inexistente de Souto.
Pedro Souto para el 2-0 de Temperley.
Pero, no todo iba a ser sencillo en la vuelta al triunfo. Descontó Hernán Zuriani y sobrevolaron fantasmas, rachas, brujas y demás yerbas. El Gasolero se replegó y el elenco cuyano no supo que hacer con la pelota. Con garra y dientes apretados llegó feliz al final.
Se terminó la sequía. A partir de este triunfo tendrá que seguir construyendo en la Primera Nacional. El próximo ladrillo en la pared será Chacarita.
Final del partido: Ganó Temperley
El equipo de Nicolás Domingo festejó después de ocho partidos venciendo a San Martín de San Juan por 2-1. Quedó 9º en la zona B de la Primera Nacional.
Temperley festejó después de ocho partidos.
Baja el aliento para el Gasolero
La hinchada de Temperley hace el aguante en los minutos finales del partido.
Temperley juega con el reloj
El gol visitante enfrió a un Gasolero que no está cómodo, le cedió el juego al rival y apuesta por la contra.
¡¡¡GOL DE SAN MARTÍN DE SAN JUAN!!!
A los 11 minutos. Trepada del lateral Hernán Zuliani que sorprendió con un tiro al primer palo. Se pone a tiro el conjunto cuyano.
Comenzó el segundo tiempo
Temperley buscará asegurar los tres puntos en casa.
Final del primer tiempo
Con goles de Gabriel Hauche y Pedro Souto, Temperley derrota con justicia a San Martín de San Juan por 2-0.
Se salvó el local
Ezequiel Mastrolía sacó del ángulo un remate de lejos de Sebastián Jaurena.
¡¡¡GOL DE TEMPERLEY!!!
A los 28 minutos. Centro de Franco Benítez y Pedro Souto acomodó la de cabeza la pelota en el ángulo izquierdo.
Otro aviso de Gasolero
Apareció el “Demonio” Hauche con un remate cruzado que logró rozar el arquero al córner.
¡¡¡GOL DE TEMPERLEY!!!
A los 14 minutos. Gabriel Hauche provechó una duda en la última línea del equipo sanjuanino para abrir el marcador en Turdera.
Comenzó el partido
Temperley buscará cortar la racha de ocho fechas sin triunfos recibiendo a San Martín de San Juan para poder volver a festejar con su gente en el estadio Alfredo Beranger.
Formaciones de Temperley y San Martín (SJ)
Temperley: Ezequiel Mastrolía; Lorenzo Monti, Oswaldo Pacheco, Valentín Aguiñagalde y Lucas Angelini; Franco Benítez, Adrián Arregui, Franco Díaz y Pedro Souto; Gabriel Hauche y Facundo Krüger. DT: Nicolás Domingo.
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San Martín de San Juan: Sebastián Díaz Robles; Federico Murillo, Emanuel Aguilera, Manuel Cocca y Hernán Zuliani; Guillermo Acosta, Nicolás Pelaitay y Sebastián Jaurena; Bruno Juncos, Nazareno Funez y Gabriel Hachen. DT: Alejandro Schiapparelli.
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Árbitro: Javier Delbarba. Estadio: Alfredo Beranger. TV: LPF Play.