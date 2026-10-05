Calles con historia: Lomas ya recuperó más de 70 cuadras de empedrado

El empedrado es parte de la postal histórica de Lomas de Zamora y se mantiene vigente en distintos barrios con calles que aportan una identidad particular al paisaje y conservan una estética que perdura con el paso del tiempo. Para protegerlas sin alterar su fisonomía original, el Municipio ya intervino más de 70 cuadras con trabajos de conservación.

Con cuadrillas que hacen un trabajo artesanal, el programa Adoquinadores de la Comunidad tiene como objetivos cuidar el patrimonio urbano , mejorar la circulación y la seguridad vial . Desde abril de este año ya fueron recuperados 7.900 metros cuadrados a lo largo de más de 70 cuadras de Banfield y Lomas .

En las últimas semanas hubo intervenciones sobre distintos tramos de Larrea, de Acevedo a Azara; Ramón Falcón, desde Italia a Meeks; Las Heras y Paso, entre Hipólito Yrigoyen y Alem; Paso, entre Hipólito Yrigoyen y Alem; y en los cruces de Pueyrredón con Monseñor Schell, Pedernera, Alberti, Matheu, Gallo y Melo.

También desplegaron arreglos en calles empedradas como Lamadrid, Pellegrini, Castelli, Díaz Vélez, San Martín, Rivera y Garona. Mientras que los últimos trabajos en Banfield se llevaron adelante sobre dos cuadras de Medrano, entre Pueyrredón y Alsina, y en el cruce de Penna y Darragueira.

Las calles empedradas reducen la velocidad de los vehículos y absorben el agua de lluvia.

Los trabajos en cada cuadra tienen distintas etapas. Primero se retiran las piezas que están deterioradas y se trabaja sobre la superficie para reconstruirla, nivelarla y compactar nuevamente la base. Luego, los adoquines se colocan otra vez en su posición y la calle ya queda en condiciones para la circulación.

Además de formar parte de la identidad y la estética de los barrios, las calles empedradas son importantes porque reducen la velocidad de los vehículos y tienen muy buenos niveles de absorción de agua durante las lluvias.

Nuevas repavimentaciones en calles de Lomas de Zamora

En calles y avenidas que tienen roturas y necesitan arreglos, el Municipio realiza obras de repavimentación que traen mejoras tanto en el tránsito como en la seguridad vial.

En las últimas semanas abrieron frentes de hormigón en Lomas sobre Baliña, entre Rivera y Portela. Mientras que en Santa Marta, se intervino la intersección de Lisandro de la Torre y Barbieri. También comenzaron los trabajos en Temperley obre Tarija, entre Carabobo y Lituania, y en Turdera hay acciones en Esquiú, entre San Lorenzo y Zapiola.

Los bacheos con hormigón sirven para extender la vida útil de las calles, hacerlas más resistentes y generar una circulación más fluida tanto para vehículos como el transporte público. Recientemente se abrieron al tránsito las obras finalizadas en Elcano, entre Homero y Euskadi (Albertina); Garibaldi y Néstor de la Peña (Llavallol); Tavano y Escobar (Lamadrid); y Boero, entre Paso y Larrea junto con Rivera, entre Boero y Verdi, pertenecientes a Lomas.