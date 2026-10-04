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4 de octubre de 2026
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Furia ofrece asesorías virtuales y cursos: cuánto cobra por cada uno

Juliana Scaglione, o Furia de Gran Hermano, ofrece cursos virtuales y presenciales y la mediática asegura que tiene una buena demanda.

&nbsp;Furia no para.&nbsp;

 Furia no para. 

Sin perder tiempo, Furia lanzó una serie de servicios y asesorías virtuales que abarcan desde entrenamiento hasta castings para realitys y tarot.

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Las propuestas aparecen bajo el nombre “Experiencias FURIA” y pueden reservarse a través de una página web. Cada alternativa tiene un precio diferente y, según contó la propia Furia en las últimas horas, la demanda terminó sorprendiéndola.

“Gracias a toda la gente que estuvo sacando turnos. Para la semana que viene solo quedan dos turnitos nada más... Es un éxito, la verdad”, expresó en una historia de Instagram. Además Furia reconoció: “Realmente no sabía que el emprendimiento iba a explotar así y que les encantan mis asesorías”.

Los cursos de Furia.

Los cursos de Furia.

Qué servicios ofrece Furia

La alternativa más económica es la Tirada de Cartas Online, que cuesta $40.000 pesos. Se trata de una sesión privada y en vivo por Google Meet en la que quienes reservan pueden realizar consultas sobre amor, trabajo, vínculos, proyectos u otros temas que quieran abordar.

Otra de las opciones es la Asesoría de Entrenamiento, cuyo costo es de $45.000. Está destinada a personas que quieran conversar con Furia acerca de sus objetivos, plantearle dudas y analizar aspectos de su entrenamiento actual. El encuentro también se realiza de manera virtual y en vivo.

También suman los Saludos Personalizados, que tienen un valor de $60.000. En este caso no hay una videollamada: después de realizar el pago y brindar los datos de la persona a la que estará dedicado, el video es enviado por correo electrónico dentro de las 48 a 72 horas.

La propuesta más cara es la Asesoría de Casting y Reality, que cuesta $75.000 pesos o 60 dólares. Allí Furia ofrece trabajar de manera individual la presentación y el video de casting, el desenvolvimiento frente a cámara, la personalidad, la imagen en redes y una simulación de preguntas que podrían aparecer durante una selección.

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