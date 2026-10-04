Brasil elige presidente, con Lula y Flavio Bolsonaro, apoyado por Javier Milei, como principales candidatos

Los comicios para elegir al próximo presidente en Brasil se iniciaron esta mañana, con la participación de millones de habitantes que elegirán como principales candidatos al actual mandatario y líder del Partido de los Trabajadores, Luiz Inácio Lula da Silva, y Flavio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal de Brasil e hijo del ex jefe de Estado Jair Bolsonaro.

Cerca de 158,7 millones de brasileños están habilitados para participar de las elecciones, en las que además de presidente se elegirán gobernadores de los 27 estados, 513 diputados, dos tercios del Senado y representantes de las asambleas legislativas regionales.

La votación comenzó oficialmente a las 8 hora local (misma que en la Argentina) y los centros de votación de todo el país tienen previsto cerrar a las 17. Se espera que los primeros resultados se den a conocer pocas horas después del cierre de las urnas.

Encuestas de opinión recientes mostraron a Lula y Bolsonaro en una pelea ajustada, con una ventaja significativa sobre el resto de candidatos.

La postura de Javier Milei

Con la relación rota con Lula y el apoyo abierto a Bolsonaro, Javier Milei sigue con particular interés las elecciones de Brasil de este domingo. Si bien mantiene su respaldo al candidato derechista, dentro del propio oficialismo hay quienes creen que un triunfo del senador brasileño podría complicar el objetivo de consolidar al libertario como el líder natural de la derecha en la región.

“Ya llegar al balotaje es un triunfo para Flávio. Milei puso el cuerpo para que le vaya bien. Ya nadie habla de que Lula gana cómodo en primera vuelta”, señalaron desde el entorno presidencial.

Incluso, varias personas que frecuentaron al mandatario durante estos días aseguraron que siguió en detalle la evolución de la campaña brasileña y que podría volver a comunicarse con el senador del Partido Liberal una vez conocidos los resultados.

Con las últimas encuestas parejas, el presidente contempla la posibilidad de un balotaje. La primera vuelta se realizará este domingo 4 de octubre y, si ningún candidato supera la mitad de los votos válidos, la segunda vuelta será el 25 de octubre.

A la espera de los primeros resultados, que se conocerán esta tarde, Javier Milei definirá sus próximos pasos. Aunque la agenda internacional se presenta complicada, dado que tiene un nuevo viaje a Estados Unidos programado para mediados de octubre, en el Gobierno no descartan una visita de apoyo ante una posible segunda vuelta.

Lo cierto es que la relación entre Milei y Lula atraviesa, en paralelo, uno de sus momentos de mayor tensión, situación que también se trasladó al vínculo diplomático entre Argentina y Brasil, que permanece degradado.