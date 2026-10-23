viernes 23 de octubre de 2026
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23 de octubre de 2026
Brutal agresión.

Budge: se negó a pagar el boleto y atacó a trompadas a una pasajera de la línea 553

Ocurrió en Homero e Itatí, en Budge. Según denunció la pareja de la víctima, la mujer la golpeó durante una discusión. La joven fue atendida por un médico.

La víctima habría sido atacada a golpes durante el recorrido del colectivo, en Ingeniero Budge.

La víctima habría sido atacada a golpes durante el recorrido del colectivo, en Ingeniero Budge.

Una pasajera de la línea 553 habría sido agredida por otra mujer que se negó a pagar el pasaje, en pleno recorrido del colectivo en Ingeniero Budge, y que la atacó a trompadas y tirones del pelo.

El hecho ocurrió el lunes pasado alrededor de las 12 del mediodía, sobre Homero y Virgen de Itatí, y fue denunciado por la pareja de la mujer, quien aseguró que la atacante le dio una piña y la tironeó del pelo.

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Según el relato difundido por el novio de la víctima, la discusión comenzó cuando otra pasajera habría intentado viajar sin pagar porque no tenía saldo en la tarjeta. Sin embargo, sostuvo que la mujer terminó atacando a su pareja sin motivo aparente.

“Una vergüenza cómo vivimos. Tengan cuidado y estén atentos con quién viajan, miren a su alrededor”, expresó el hombre, al advertir sobre lo ocurrido. Junto con el mensaje, compartió en redes sociales también una imagen de la víctima tras la agresión y un video de la acusada.

La pasajera de la víctima compartió la foto en Facebook.

La pasajera de la víctima compartió la foto en Facebook.

La denuncia de la víctima

Consultado por La Unión, el novio confirmó que la víctima pudo radicar la denuncia correspondiente y realizar un reclamo ante la empresa de la línea 553.

Además, indicó que acudieron a un centro médico para que la mujer fuera revisada por las lesiones en el rostro. “Por suerte solo fue un susto”, señaló.

En cuanto a la presunta agresora, el hombre aseguró que fue identíficada, y que otros vecinos le comentaron que tendría antecedentes de conflictos similares en colectivos de la zona.

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