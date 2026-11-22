Francis es de Banfield, radicado en San Telmo y en su videoclip muestra el barrio junto a un estilo de música que fusiona varios géneros.

El músico oriundo de Banfield , Francis (30) estrenó un EP con videoclip incluido con el objetivo de adelantar su disco debut como solista. Se trata del primer adelanto del álbum donde el artista puesta a recuperar el espíritu clásico de los lanzamientos en formato con un lado A y un lado B que exponen dos extremos de su universo sonoro.

Francis es un artista multifacético que intenta llevar a sus producciones musicales distintos géneros que lo identifiquen y sin duda, lo logra. Además, adelantó que se prepara para una gira junto a su banda Francis Riot con la que además proyecta un disco en inglés. "Desde febrero de este año comencé a grabar mi primer álbum solista, 'Salto Cuántico'. Es un álbum de 14 temas que lo estoy produciendo junto con otros músicos sesionistas. Estoy dirigiendo todo el proceso y produciéndolo en mi casa y mezclando y masterizando con el Monje Ferre, que es un amigo de toda la vida, quien también participó como productor en el álbum 'Barullo de Garage' de mi banda Nasty People", contó el artista.

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Los primeros dos sencillos de su disco solista son: San Telmo y Posdata que salieron en formato EP. "El tema 'San Telmo' es un punk rabioso tanguero con bandoneón, con tintes hip hopero, y 'Posdata' es todo lo contrario, es una balada con piano y voz que habla sobre el desamor", explicó el joven artista.

De los dos sencillos, Francis decidió lanzar "San Telmo", el cual fue filmado en el barrio porteño por el cual lleva ese nombre y donde vive actualmente el artista. "Estoy contento porque es un video que dirigí yo el proceso, escribí los guiones y filmamos en San Telmo distintas escenas simbolizando un poco cómo es la vida de los jóvenes en ese lugar al día de hoy", expresó orgulloso de su logro.

Sobre el otro videoclip que estrenará muy pronto, "Posdata" adelantó que lo filmaron en una escena bajo la ducha. "Quise representar el desamor, el corazón roto", destacó.

Respecto al clip, se lo puede ver a Francis vestido con la camiseta de San Telmo mientras que recorre recorre postales emblemáticas del barrio —como Parque Lezama, el Mercado de San Telmo y la esquina de Perú y Chile que menciona la letra— para retratar, lo cotidiana y descontracturada de la vida en ese lugar de la Ciudad de Buenos Aires. "El lanzamiento cuenta con el sello de Alfombra Records y Pop Punk Argentino, y tengo que agradecer a Mariano Lafourcade y El Conventillo Estudio", agregó.

La presentación en vivo del disco solista

El talento y la vanguardia que marca el joven músico se vio reflejado la semana pasada cuando presentó el álbum completo de forma inédita junto a una banda sinfónica "con la cual venimos ensayando hace dos meses con un violín, con una percusión y con una guitarra acústica. Yo en piano y en la voz", señaló.

"Fue un concierto único e irrepetible", describió sobre lo sucedido en el Palacio Victorial de San Telmo que fue el lugar que eligió para presentar su álbum solista: "La gente quedó impactada porque no se esperaba que un artista de pop punk presentara un disco en formato concierto con instrumentos sinfónicos".

Sobre lo que se viene puntualizó: La gira de presentación de Salto Kuántico —enmarcada bajo el título Mi Diario Punk—la cual cambiará radicalmente la piel sinfónica por un formato full-band eléctrico y potente junto a Francis Riot, la nueva banda que acompañará su carrera solista.

En paralelo a las próximas fechas en vivo, Mi Diario Punk funciona también como el reality que Francis comparte en su cuanta de Instagram: @suenafrancis, donde documenta su día a día artístico y personal al estilo de The Simple Life.

Mirá el video clip completo: