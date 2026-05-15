Condenaron a 15 años de prisión al acusado del doble crimen de Villa Fiorito por el volumen de la música

Verónica y Damián, las víctimas del doble crimen por el volumen de la música en Villa Fiorito.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de Lomas de Zamora condenó a José Antonio Ratti a la pena de 15 años de prisión por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en concurso real entre sí, en el marco del doble crimen ocurrido en Villa Fiorito en septiembre de 2024.

La sentencia recayó sobre el acusado por los asesinatos de Verónica Analía Aguirre , de 53 años, y su hijo Damián Belizán , de 32, quienes fueron atacados a tiros en una vivienda ubicada sobre la calle Gaspar Núñez de Arce al 2200, casi en el cruce con Pilcomayo.

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Durante los alegatos, la fiscal Viviana Giorgi pidió 25 años de prisión , mientras que la defensa del imputado pidió que el hecho se encuadre como emoción violenta para reducir la pena.

Por su parte, la defensa del imputado pidió que el hecho se encuadre como emoción violenta , figura que reduciría significativamente la pena, según pudo averiguar La Unión .

De acuerdo a la reconstrucción judicial, Ratti tomó una pistola calibre 9 milímetros y disparó contra ambas víctimas en medio de una discusión que, según trascendió durante la investigación, se habría originado por el volumen de la música.

Belizán se encontraba circunstancialmente en el lugar realizando una reparación eléctrica. Su presencia ocasional terminó convirtiéndolo en una de las víctimas fatales del ataque.

Doble crimen Las víctimas del doble crimen en Villa Fiorito.

El doble crimen en Villa Fiorito

Tras el hecho, efectivos del Comando de Patrullas acudieron a la escena luego de un llamado al 911 y encontraron los cuerpos tendidos en el frente de la propiedad.

El acusado fue detenido poco después en una vivienda cercana. Durante el allanamiento, descubrieron que tenía en su poder el arma presuntamente utilizada en el crimen.