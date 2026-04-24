Entra en su etapa final el juicio por el doble crimen por el volumen de la música en Fiorito

El juicio por el doble crimen de Verónica Aguirre y su hijo, Damián Belizan , asesinados a tiros en Villa Fiorito, entra en su etapa final: el próximo martes 28 de abril se esperan los alegatos del caso.

Según pudo averiguar La Unión , el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de Lomas de Zamora llamó a un cuarto intermedio hasta la semana próxima, luego de dar por concluido el periodo de testimonios del proceso judicial.

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El imputado es José Antonio Ratti , el hombre detenido por el hecho ocurrido en septiembre de 2024 en circunstancias que la Justicia no pudo establecer de manera oficial.

La primera versión indicaba que el asesino les habría reclamado a las víctimas por el volumen de la música, y esto habría originado una disucisón que derivó en el doble asesinato. Sin embargo, las autoridades todavía no pudieron confirmar esa hipótesis.

Las víctimas del doble crimen por el volumen de la música en Fiorito. Las víctimas del doble crimen por el volumen de la música en Fiorito.

Doble crimen en Villa Fiorito

"Hablaban de un volumen alto, pero por lo que a mí me dijeron era un volumen moderado el de la música, no es que estaba re alto", aseguró meses atrás Yanina Fernándes, viuda de Belizan, en diálogo con este medio.

Además, la joven aseguró que "tres o cuatro meses antes, él (el acusado) había dicho que la iba a matar (a su suegra). Tenía problemas personales con Verónica. No la quería".

"Sabemos que la muerte era para Verónica, pero Damián justo estaba ahí y murió con ella. Se ve que este era el momento, esperó y la hizo sufrir, primero la hizo ver morir a su hijo y después la mató", explicó.

El procesado fue detenido tras un allanamiento en una vivienda contigua al lugar del hecho, en el que secuestraron una pistola calibre 9 milímetros usada para acribillar a las víctimas.