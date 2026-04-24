viernes 24 de abril de 2026
Escribinos
24 de abril de 2026
Alegatos.

Entra en su etapa final el juicio por el doble crimen por el volumen de la música en Fiorito

Se acerca la definición en el juicio contra el hombre acusado de asesinar a su cuñada y al hijo de ella tras una supuesta discusión en Villa Fiorito.

Las víctimas del doble crimen en Villa Fiorito.

Las víctimas del doble crimen en Villa Fiorito.

El juicio por el doble crimen de Verónica Aguirre y su hijo, Damián Belizan, asesinados a tiros en Villa Fiorito, entra en su etapa final: el próximo martes 28 de abril se esperan los alegatos del caso.

Según pudo averiguar La Unión, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de Lomas de Zamora llamó a un cuarto intermedio hasta la semana próxima, luego de dar por concluido el periodo de testimonios del proceso judicial.

Lee además
Felipe Pettinato y Melchor Rodrigo. 
La causa.

Juicio contra Felipe Pettinato: la querella pidió 15 años de prisión
El presunto jubilado asesino al momento de su detención.
Será juzgado.

La fecha del juicio contra el jubilado acusado de asesinar a tiros a un hombre por los ladridos del perro

El imputado es José Antonio Ratti, el hombre detenido por el hecho ocurrido en septiembre de 2024 en circunstancias que la Justicia no pudo establecer de manera oficial.

La primera versión indicaba que el asesino les habría reclamado a las víctimas por el volumen de la música, y esto habría originado una disucisón que derivó en el doble asesinato. Sin embargo, las autoridades todavía no pudieron confirmar esa hipótesis.

Las víctimas del doble crimen por el volumen de la música en Fiorito.
Las víctimas del doble crimen por el volumen de la música en Fiorito.
Las víctimas del doble crimen por el volumen de la música en Fiorito.

Doble crimen en Villa Fiorito

"Hablaban de un volumen alto, pero por lo que a mí me dijeron era un volumen moderado el de la música, no es que estaba re alto", aseguró meses atrás Yanina Fernándes, viuda de Belizan, en diálogo con este medio.

Además, la joven aseguró que "tres o cuatro meses antes, él (el acusado) había dicho que la iba a matar (a su suegra). Tenía problemas personales con Verónica. No la quería".

"Sabemos que la muerte era para Verónica, pero Damián justo estaba ahí y murió con ella. Se ve que este era el momento, esperó y la hizo sufrir, primero la hizo ver morir a su hijo y después la mató", explicó.

El procesado fue detenido tras un allanamiento en una vivienda contigua al lugar del hecho, en el que secuestraron una pistola calibre 9 milímetros usada para acribillar a las víctimas.

Temas
Seguí leyendo

Juicio contra Felipe Pettinato: la querella pidió 15 años de prisión

La fecha del juicio contra el jubilado acusado de asesinar a tiros a un hombre por los ladridos del perro

Juzgarán al policía acusado de atropellar y matar a Antonella Rodríguez

La familia del sargento Cancino se opone al juicio abreviado contra uno de los detenidos

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Los vecinos tienen muchas opciones para capacitarse en Lomas.
Desde el Municipio.

Oficios con salida laboral: Lomas amplía su oferta de cursos gratuitos

Las más leídas

Te Puede Interesar

Se definió la placa en Gran Hermano.  video
Todo o nada.

Quiénes fueron los cuatro salvados en Gran Hermano Generación Dorada