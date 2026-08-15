Brown de Adrogué no pudo con Villa Dálmine y cayó derrotado en Campana

Brown de Adrogué no resistió y cayó por la mínima diferencia ante Villa Dálmine
En un encuentro vibrante y disputado hasta el último minuto, Brown de Adrogué no pudo aguantar y perdió 1 a 0 contra Villa Dálmine en Campana en un encuentro correspondiente a la fecha número 30 de la Primera B. En un encuentro disputado en el Coliseo de Mitre y Puccini, el equipo dirigido por Jorge Vivaldo se plantó ante uno de los animadores de la categoría, pero cayó derrotado.
El único tanto de la tarde fue obra del juvenil Valentín Gargiulo, quien desató la euforia de la parcialidad local. Con este resultado, el conjunto de Campana por los puestos se recuperó de su última caída y quedó un punto de Excursionistas y Talleres de Escalada, los líderes de la categoría. Por el lado de la visita, el golpe frena el envión anímico que arrastraba y volvió a la derrota tras tres jornadas.
Un trámite parejo y cerrado
Desde el pitazo inicial de Julián Beligoy, el desarrollo del juego mostró una paridad absoluta. El elenco de Campana intentó hacerse dueño del mediocampo mediante la distribución de su capitán Santiago Prim, pero chocó constantemente contra un planteo defensivo muy sólido propuesto por el Tricolor de Jorge Vivaldo.
Brown de Adrogué, replegado y apostando a la contra, logró neutralizar los circuitos del local durante la mayor parte del cotejo. Sin embargo, careció de profundidad para incomodar al arquero violeta, sintiendo el desgaste físico con el correr de los minutos. Con Matías Sproat como bandera en el ataque de Brown de Adrogué, el conjunto Tricolor se animó a ser protagonista.
Sobre el final del primer tiempo apareció el desnivel en el marcador. Tras una desatención en la última línea del conjunto de Adrogué, aprovechó Valentín Gargiulo con un zurdazo para doblegar la resistencia del arquero Matías Wysocki.
Con este resultado, Brown de Adrogué volvió a perder tras tres jornadas y con 31 puntos se mantiene a 5 unidades de la zona del descenso. Por su parte, Villa Dálmine llegó a las 55 unidades y se ilusiona con dar pelea hasta el final en la lucha por el campeonato junto a Excursionistas y Talleres de Escalada.
En la próxima fecha, Brown de Adrogué recibirá a la UAI Urquiza en el Lorenzo Arandilla en otro encuentro crucial contra un rival directo por la lucha por la permanencia.
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Final del partido
Brown de Adrogué cayó por 1 a 0 con Villa Dálmine por la fecha número 30 de la Primera B.
Se juegan 5 minutos más en Campana
Brown de Adrogué va por el empate y ya se juegan 5 minutos de adición en la cancha de Villa Dálmine.
Se vuelve a salvar Brown de Adrogué
Mediante un tiro libre, Villa Dálmine volvió a poner a prueba a Brown de Adrogué que se salvó por intermedio de su arquero, Matías Wysocki.
Villa Dálmine cerca del segundo
El conjunto local atacó por la izquierda con un centro rasante de Diego Martínez que nadie llegó a conectar. Se salva Brown de Adrogué.
Brown de Adrogué pierde en Campana y se vuelve a complicar en la zona baja.
Jorge Vivaldo mueve el banco de suplentes de Brown de Adrogué
Se retiran Matías Sproat, Juan Ignacio Silva y Lucas Baldunciel para que ingresen Víctor Galeano, Facundo Ferrario y Marcelo Cerulo.
Comenzó el segundo tiempo
Brown de Adrogué pierde 1 a 0 ante Villa Dálmine. Comienzan los últimos 45 minutos.
Final del primer tiempo
Villa Dálmine le gana 1 a 0 a Brown de Adrogué por la fecha número 30 de la Primera B.
¡¡¡¡GOOOOL DE VILLA DALMINE!!!!
Una buena habilitación de Santiago Prim para Valentín Gargiulo, finalizó con un zurdazo que no pudo contener Matías Wysocki. De esta manera, Brown de Adrogué pierde 1 a 0 en Campana.
"Valentín Gargiulo"Por el golazo del jugador de Villa Dalmine ante Brown de Adrogué. pic.twitter.com/oSpwZCCVpj— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) August 15, 2026
Otra chance clara para Villa Dálmine
Después de un centro desde la izquierda Gonzalo Torres cabeceó y casi pone el primero para el local. Se mantiene el empate sin goles en Campana.
Se salvó Brown de Adrogué
Luego de un tiro libre en ataque para Villa Dalmine, apareció Cristian Broggi con un cabezazo que se fue cerca del segundo palo defendido por Matías Wysocki.
Otra vez llegó Brown de Adrogué
El equipo de Jorge Vivaldo se anima y ahora llegó por intermedio de Juan Ignacio Silva, quien remató y el disparo se fue desviado. Todo sigue 0 a 0.
Lo tuvo Brown de Adrogué
Carlos Aguirre encaró, se animó y luego de una buena habilitación casi Nicolás Meaurio pone el primero para el Tricolor, aunque el delantero de Brown de Adrogué estaba en posición adelantada. Buen intento del equipo de Jorge Vivaldo.
Villa Dálmine comienza a acorralar a Brown de Adrogué
Ahora el equipo dirgido por Jorge Vivaldo se defiende porque empieza a ser superado por su rival.
Brown de Adrogué se planta ante Villa Dálmine en Campana
El conjunto de Adrogué le juega de igual a igual a uno de los candidatos al ascenso.
Comenzó el partido
Ya juegan Brown de Adrogué y Villa Dalmine
Ya se viene Villa Dálmine ante Brown de Adrogué
Formaciones confirmadas:
Villa Dálmine: Juan Martín Rojas; Máximo Britos, Lauro Gamba, Cristian Broggi, Diego Martínez; Mateo Solís, Matías Nizzo, Santiago Prim, Tomás Ponzo; Valentín Gargiulo, Gonzalo Torres. DT: Ariel Fuscaldo.
Brown de Adrogué: Matias Wysocki; Luciano Sanchez; Adriel Ortiz; Lucas Cesare; Elian Robles; Carlos Aguirre; Lucas Baldunciel; Juan Ignacio Silva; Nicolas Meaurio; Matias Sproat; Braian Guerrero. DT: Jorge Vivaldo.
Los 11 elegidos por el Flaco Vivaldo pic.twitter.com/JTgFuHrAOp— C. A. Brown de Adrogué (@CABrown_Oficial) August 15, 2026
Estadio: Villa Dalmine
Árbitro: Juan Beligoy
TV: LPF Play