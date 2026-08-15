Brown de Adrogué no pudo con Villa Dálmine y cayó derrotado en Campana

Brown de Adrogué no resistió y cayó por la mínima diferencia ante Villa Dálmine

En un encuentro vibrante y disputado hasta el último minuto, Brown de Adrogué no pudo aguantar y perdió 1 a 0 contra Villa Dálmine en Campana en un encuentro correspondiente a la fecha número 30 de la Primera B. En un encuentro disputado en el Coliseo de Mitre y Puccini, el equipo dirigido por Jorge Vivaldo se plantó ante uno de los animadores de la categoría, pero cayó derrotado.

El único tanto de la tarde fue obra del juvenil Valentín Gargiulo, quien desató la euforia de la parcialidad local. Con este resultado, el conjunto de Campana por los puestos se recuperó de su última caída y quedó un punto de Excursionistas y Talleres de Escalada, los líderes de la categoría. Por el lado de la visita, el golpe frena el envión anímico que arrastraba y volvió a la derrota tras tres jornadas.

Un trámite parejo y cerrado

Desde el pitazo inicial de Julián Beligoy, el desarrollo del juego mostró una paridad absoluta. El elenco de Campana intentó hacerse dueño del mediocampo mediante la distribución de su capitán Santiago Prim, pero chocó constantemente contra un planteo defensivo muy sólido propuesto por el Tricolor de Jorge Vivaldo.

Brown de Adrogué, replegado y apostando a la contra, logró neutralizar los circuitos del local durante la mayor parte del cotejo. Sin embargo, careció de profundidad para incomodar al arquero violeta, sintiendo el desgaste físico con el correr de los minutos. Con Matías Sproat como bandera en el ataque de Brown de Adrogué, el conjunto Tricolor se animó a ser protagonista.

Sobre el final del primer tiempo apareció el desnivel en el marcador. Tras una desatención en la última línea del conjunto de Adrogué, aprovechó Valentín Gargiulo con un zurdazo para doblegar la resistencia del arquero Matías Wysocki.

Con este resultado, Brown de Adrogué volvió a perder tras tres jornadas y con 31 puntos se mantiene a 5 unidades de la zona del descenso. Por su parte, Villa Dálmine llegó a las 55 unidades y se ilusiona con dar pelea hasta el final en la lucha por el campeonato junto a Excursionistas y Talleres de Escalada.

En la próxima fecha, Brown de Adrogué recibirá a la UAI Urquiza en el Lorenzo Arandilla en otro encuentro crucial contra un rival directo por la lucha por la permanencia.