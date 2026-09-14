Cuánto cuestan los alfajores de la marca que lanzó Pablo Lescano

Pablo Lescano sacó su marca de alfajores.

Pablo Lescano, el líder y fundador de Damas Gratis y referente de la cumbia, presentó ATR, “A Todo Relleno”, su propia marca de alfajores. De esta forma se suma a otros tantos famosos que ponen su nombre a diversos emprendimientos.

El lanzamiento fue con un divertido video a modo de publicidad que compartió el propio Pablo Lescano en sus redes sociales. En el clip se puede ver al músico subiéndose a un colectivo y, a modo de vendedor ambulante, ofreciendo su producto.

EL LANZAMIENTO DE PABLITO LEZCANO



El cantante de cumbia, Pablo Lezcano, lanzó su nueva línea de alfajores ATR (A todo relleno).pic.twitter.com/0b9os7ZmAh — Ejes de Comunicación (@ejesdecom) September 7, 2026 El alfajor tiene 80 gramos, está relleno de dulce de leche y cuenta con la tapa inferior bañada en chocolate. Además, se puede conseguir con baño exterior de chocolate semiamargo o chocolate blanco. Los envoltorios llevan el logo de ATR, la firma de Pablo Lescano y una ilustración del músico junto a su clásico teclado.

Cuánto cuestan los alfajores de Pablo Lescano La primera presentación de ATR llega en cajas de 12 unidades, que tienen un precio de $18.000, según el valor publicado por la tienda oficial. De esta manera, cada alfajor cuesta alrededor de $1.500.

De todos modos, el precio corresponde a la presentación cerrada de 12 unidades, por lo que puede variar si el producto se adquiere individualmente en un kiosco.

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