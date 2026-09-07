Gilda, a 30 años de su muerte: cómo está el santuario que la recuerda

Este lunes se cumplen 30 años de la muerte de Gilda, la cantante que perdió la vida en un trágico accidente ocurrido en Entre Ríos y que se convirtió en un mito popular. Por el hecho también fallecieron su madre Isabel, su hija mayor Mariel, tres músicos de su banda y el chofer del micro.

En Puro Show, en El Trece, Fernanda Iglesias llegó al kilómetro 129 de la Ruta Nacional 12, en Entre Ríos, el lugar de la tragedia. También dialogó con Fabricio, el hijo de Gilda que sobrevivió al accidente.

“Acá chocó el micro donde venía Gilda con sus hijos, con su marido, con su mamá y varios de los músicos”, relató Fernanda Iglesias durante su informe en el lugar.

Con los años, el lugar donde ocurrió el accidente comenzó a transformarse en un sitio de peregrinación. “En este lugar donde ocurrió el accidente se realizó un santuario espontáneamente por los fanáticos. Primero dejaron el micro”, explicó Fernanda Iglesias.

“Empezaron a pensar que Gilda era milagrosa, que concedía pedidos, empezó a venir a pedirle cosas y a dejarle cosas significativas para la gente, para que Gilda les conceda estos supuestos milagros”, contó la periodista desde el lugar.

Actualmente, el predio está compuesto por distintos espacios de homenaje, pequeños altares y una gran cantidad de objetos que los visitantes dejan como parte de sus promesas.

El santuario de Gilda.

Durante su recorrido, entrevistó a Carlos Massa, quien compró el terreno donde hoy está el santuario de la cantante. “Nosotros teníamos un problemón con mi hijo que iba por la tercera o cuarta operación. Él nació con un tumor maligno”, contó en la entrevista.

Su acercamiento a la cantante ocurrió después de escuchar el relato de una nena, que le atribuía milagros a Gilda, cuando estaba aún con vida. “Una nena lloraba contando una historia que la había curado a la mamá con un casete de Gilda en ese momento”, recordó.

A partir de aquella experiencia, Carlos comenzó a acercarse al lugar y con el tiempo terminó involucrándose de lleno en la construcción y mantenimiento del santuario.

“Hay muchas cosas debido a las promesas de la gente. Lo que es la fe, mucha gente deposita en ella su fe y deja una remera, una camisa...”, explicó sobre los innumerables objetos que se encuentran en el lugar.