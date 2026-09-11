Las finalistas de Gran Hermano revivieron sus imperdibles castings

En el último de la recta final de Gran Hermano Generación Dorada y en la emisión por Telefe de un momento muy especial de reality se pudieron ver cómo fueron los castings de los jugadores que pasaron esta temporada del certamen.

También irrumpieron en pantalla los castings de las tres jugadoras que llegaron a la última semana: Yisela “Yipio” Pintos, Sol Abraham y Charlotte Caniggia.

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Yipio se definió como “calentona, mamá soltera, comediante y uruguaya”, y afirmó “no saber bien qué estaba haciendo en el casting de Gran Hermano ”, muy lejos de pensar en que iba a poder alcanzar la final del reality.

Dijo en su casting que su plan de entrar a Gran Hermano era para “hacer cosas nuevas después de cumplir cuarenta años” y que además iba a poder servirle como experiencia para su material de stand up.

“Lo encontré de casualidad y me gustó. Quise ser actriz pero no me llenaba y una vez que me subí al escenario a hacer stand up pude decir ‘esto es lo mío’”, contó en su presentación.

Sol Abraham en su casting mostró el mismo perfil asertivo que demostró tener dentro de la casa de Gran Hermano. “Sé lo que me gusta y lo que no, lo que quiero y lo que no quiero. No dudo, voy y listo”, expresó la modelo, recordando que su psicóloga le dijo que “era como un perro de caza”.

“Estuve en GH 2011 por cuatro meses y estoy para la Generación Dorada. Quiero entrar no por vivir el pasado, es por una revancha. Mi vida cambió y tengo una nueva historia para contar”, indicó Sol Abraham en su casting.

“Soy obsesiva, controladora. He pasado por todo. Hasta por un marido gay, aunque no me molestó para nada que sea gay, al contrario”, añadió finalmente.

Charlotte Caniggia revivió se presentación

Como no hizo casting, de Charlotte Caniggia se volvió a mostrar el perfil que salió al aire cuando ingresó a la casa de Gran Hermano el pasado 20 de mayo de 2026. “Nací en Buenos Aires y a los 45 días me fui a Miami, y después a Europa”, fue lo primero que informó aquella vez.

“Me gusta hacer de todo. Limpio y soy de hogar. Considero que soy un ángel iluminado y que puedo llegar a ser media mala al tener peleas”, expresó Charlotte Caniggia en su presentación.