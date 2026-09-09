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9 de septiembre de 2026
Todo o nada.

Las visitas dejaron la casa de Gran Hermano: cómo continúa el juego

A días de la final de Gran Hermano, las cuatro finalistas se quedaron solas en el reality de Telefe Previamente Tini ganó un viaje a Bariloche.

Las visiitas jugaron por un viaje a Bariloche.&nbsp;

Las visiitas jugaron por un viaje a Bariloche. 

Las tres visitas que quedaban en la casa de Gran Hermano Generación Dorada abandonaron el reality de Telefe para dejar solas a las últimas cuatro jugadoras. Antes, se enfrentaron en un juego eterno para definir al ganador del viaje a Bariloche.

Primero, los tres se sometieron al clásico juego de preguntas y respuestas sobre Gran Hermano, donde Santiago del Moro les consultó sobre temas relacionados con las últimas temporadas. Sebastián Cola y Titi Tcherkaski le ganaron a Tomy Riguera, por lo que ambos pasaron a la etapa final.

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Luego, Cola y Titi, de a uno, fueron agarrando llaves para intentar abrir una puerta que simulaba ser la del hotel. Finalmente, ella fue quien eligió la número 67 y se ganó el viaje el Bariloche antes de dejar la casa.

Sigue el juego en Gran Hermano

Las tres visitas terminaron abandonando la casa de Gran Hermano. Luana Fernández, Yipio, Sol Abraham y Charlotte Caniggia quedaron solas por primera vez. Además, ninguna es amiga de la otra, cada una representa a un grupo diferente del juego y ahora tendrán que convivir lo que queda.

Este miércoles, se definirá el cuarto puesto de Gran Hermano Generación Dorada y la finalista abandonará la casa para dejar lugar a las últimas tres.

El jueves, ellas verán los castings de algunos de sus compañeros y los propios, algo que ya se ha hecho en temporadas anteriores. El domingo será la cena final con Santiago del Moro, de cara al último día.

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