Las visitas dejaron la casa de Gran Hermano: cómo continúa el juego

Las tres visitas que quedaban en la casa de Gran Hermano Generación Dorada abandonaron el reality de Telefe para dejar solas a las últimas cuatro jugadoras. Antes, se enfrentaron en un juego eterno para definir al ganador del viaje a Bariloche.

Primero, los tres se sometieron al clásico juego de preguntas y respuestas sobre Gran Hermano , donde Santiago del Moro les consultó sobre temas relacionados con las últimas temporadas. Sebastián Cola y Titi Tcherkaski le ganaron a Tomy Riguera , por lo que ambos pasaron a la etapa final.

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Luego, Cola y Titi, de a uno, fueron agarrando llaves para intentar abrir una puerta que simulaba ser la del hotel. Finalmente, ella fue quien eligió la número 67 y se ganó el viaje el Bariloche antes de dejar la casa.

Las tres visitas terminaron abandonando la casa de Gran Hermano . Luana Fernández, Yipio, Sol Abraham y Charlotte Caniggia quedaron solas por primera vez. Además, ninguna es amiga de la otra, cada una representa a un grupo diferente del juego y ahora tendrán que convivir lo que queda.

Este miércoles, se definirá el cuarto puesto de Gran Hermano Generación Dorada y la finalista abandonará la casa para dejar lugar a las últimas tres.

El jueves, ellas verán los castings de algunos de sus compañeros y los propios, algo que ya se ha hecho en temporadas anteriores. El domingo será la cena final con Santiago del Moro, de cara al último día.