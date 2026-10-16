sábado 17 de octubre de 2026
Escribinos
16 de octubre de 2026
Se armó.

Barby Silenzi fulminó a Dalila: "Seré fea, pero no tengo adicciones"

Dalila tuvo polémicas expresiones contra Barby Silenzy en los Martín Fierro de la Música y pareja de El Polaco le respondió duramente.

Barby Silenzi contra Dalila.&nbsp;

Barby Silenzi contra Dalila. 

Después de recibir su estatuilla, Dalila volvió a reflotar los rumores de romance del pasado con El Polaco y apuntó directamente contra Barby Silenzi.

Lee además
El Polaco y Barby Silenzi. 
Se armó.

Barby confesó que odia a algunas fans de El Polaco: "Buscan cizaña"
Sarmiento vistió la camiseta de Banfield, mientras que El Polaco es reconocido hincha de Temperley.
Párese de manos IV.

Sarmiento - El Polaco: un exBanfield y un hincha de Temperley, en Parense de Manos IV

“¿Y sabes qué, Polaco? Ojala que te lo digan aunque sea por este medio: sos un tipazo, te mereces una mina muchísimo mejor”, aseguró contra Barby Silenzi.

La respuesta de Barby Silenzi a Dalilla

Barby Silenzi rompió el silencio en Intrusos para a Dalila cuestionó los argumentos utilizados por la cantante para atacarla. "La verdad no entiendo por qué una mujer me ataca de esa manera y además usando un argumento diciendo que él merece una mujer mejor porque no le gusta mi cara", dijo la bailarina en América TV.

"Yo creo que las parejas se aman por un proyecto de familia, por amor y además el tiempo pasa para todos. Nunca vas a ser linda y perfecta como a los 20 años, ella lo sabe muy bien", lanzó sobre esta polémica.

El Polaco y Barby Silenzi.
El Polaco y Barby Silenzi.

Sin bajar, le siguió respondiendo a la cantante: "Entiendo que él se merece una mujer mucho mejor que yo porque yo soy fea, así que no me merece ni a mí ni a ella tampoco, perdón que lo diga así".

"No entiendo su ataque, no nos conocemos, solo conoce mi cara y le parezco fea. Me parece bien, no puedo ser linda para todo el mundo. Mientras sea linda para mi familia y mis seres queridos me alcanza y me sobra, y no estoy hablando de lo físico", agregó la pareja de El Polaco.

"Que hable así cuando se acaba de ganar un Martín Fierro, tiene tiempo de pensar y de hablar de mí. Yo no soy cantante, no la conozco, no tengo nada en común con ella y apenas gana su Martín Fierro habla de mí y de que soy fea", lanzó en medio de la entrevista.

Barby Silenzi remató su descargo con una fuerte acusación: "Seré fea, pero soy sana, no tengo adicciones, cuido a mi familia y respeto a todo el mundo. Le mando un beso, que sea feliz y que pueda soltar esto que tiene, que no sé qué es".

Temas
Seguí leyendo

Barby confesó que odia a algunas fans de El Polaco: "Buscan cizaña"

Sarmiento - El Polaco: un exBanfield y un hincha de Temperley, en Parense de Manos IV

Qué dijo Bautista Mascia de la nueva internación de Denisse González

El descargo de Josefina tras quedar entre Julieta y Emanuel Ortega

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Cris Morena y Darío Giordano, su exyerno.  video
Fuerte.

Se conoció la fuerte declaración de Cris Morena contra Darío Giordano

Las más leídas

Te Puede Interesar

Barby Silenzi contra Dalila.  video
Se armó.

Barby Silenzi fulminó a Dalila: "Seré fea, pero no tengo adicciones"