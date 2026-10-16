Barby Silenzi fulminó a Dalila: "Seré fea, pero no tengo adicciones"

Dalila se consagró en la entrega de los Martín Fierro de la Música 2026 como Mejor Artista Tropical Femenina y tuvo desafortunadas palabras contra Barby Silenzi. Luego la pareja de El Polaco recogió el guante y le respondió en forma lapidaria.

Después de recibir su estatuilla, Dalila volvió a reflotar los rumores de romance del pasado con El Polaco y apuntó directamente contra Barby Silenzi.

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“¿Y sabes qué, Polaco? Ojala que te lo digan aunque sea por este medio: sos un tipazo, te mereces una mina muchísimo mejor”, aseguró contra Barby Silenzi.

Barby Silenzi rompió el silencio en Intrusos para a Dalila cuestionó los argumentos utilizados por la cantante para atacarla. "La verdad no entiendo por qué una mujer me ataca de esa manera y además usando un argumento diciendo que él merece una mujer mejor porque no le gusta mi cara", dijo la bailarina en América TV.

"Yo creo que las parejas se aman por un proyecto de familia, por amor y además el tiempo pasa para todos. Nunca vas a ser linda y perfecta como a los 20 años, ella lo sabe muy bien", lanzó sobre esta polémica.

El Polaco y Barby Silenzi.

Sin bajar, le siguió respondiendo a la cantante: "Entiendo que él se merece una mujer mucho mejor que yo porque yo soy fea, así que no me merece ni a mí ni a ella tampoco, perdón que lo diga así".

"No entiendo su ataque, no nos conocemos, solo conoce mi cara y le parezco fea. Me parece bien, no puedo ser linda para todo el mundo. Mientras sea linda para mi familia y mis seres queridos me alcanza y me sobra, y no estoy hablando de lo físico", agregó la pareja de El Polaco.

"Que hable así cuando se acaba de ganar un Martín Fierro, tiene tiempo de pensar y de hablar de mí. Yo no soy cantante, no la conozco, no tengo nada en común con ella y apenas gana su Martín Fierro habla de mí y de que soy fea", lanzó en medio de la entrevista.

Barby Silenzi remató su descargo con una fuerte acusación: "Seré fea, pero soy sana, no tengo adicciones, cuido a mi familia y respeto a todo el mundo. Le mando un beso, que sea feliz y que pueda soltar esto que tiene, que no sé qué es".