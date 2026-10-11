domingo 11 de octubre de 2026
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11 de octubre de 2026
Se armó.

Barby Silenzi confesó que odia a algunas fans de El Polaco: "Buscan cizaña"

Barby Silenzi contó intimidades de su relación con El Polaco y sobre cómo manejan ambos los celos dentro de la pareja y en las redes sociales.

El Polaco y Barby Silenzi.&nbsp;

El Polaco y Barby Silenzi. 

“El Polaco es re celoso, él va a decir que no, pero es mentira, es re celoso. Por eso no ve nada de los que subo, no ve las fotos que publico a mi Instagram”, contó Barby Silenzi sobre el cantante.

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La bailarina explicó que el cantante directamente prefiere no mirar sus publicaciones en redes sociales para evitar encontrarse con situaciones que puedan despertar sus celos.

Barby Silenzi contra algunas fans

Además, Barby Silenzi reconoció que ella tiene sus propios momentos de inseguridad. “Yo también soy celosa, y lo digo, no tengo problema. Aparte, chicas, salgo con un cantante, no con un verdulero”, contó en tono jocoso.

“Lo que si me molesta la mina que es mala adrede, la buscona”, explicó la bailarina y reveló que muchas veces le llegan imágenes o información que terminan despertando algunos interrogantes.

El Polaco y Barby Silenzi..
El Polaco y Barby Silenzi..

“Me pasa todo el tiempo que me mandan por privado fotos con él y buscan cizaña. Me ponen: ‘Ay, fijate que se sacó una foto con esta chica y él la sigue’”, relató Barby Silenzi sobre lo que ve en las redes sociales.

Según contó, esos mensajes pueden hacer que empiece a darle vueltas a la situación. “Y ahí yo ya empiezo a maquinar, me agarra la loca, pero después me calmo”, admitió Barby Silenzy sus celos.

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