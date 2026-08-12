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12 de agosto de 2026
Avant premiere.

Netflix presentó la serie de Moria Casán en una noche llena de estrellas

Netflix organizó una presentación de la serie de Moria Casán, donde estuvo la "La One" junto al elenco y muchas figuras invitadas.

Moria Casán en la presentación de su serie.&nbsp;

Moria Casán en la presentación de su serie. 

“No tengo más que palabras de agradecimiento. Fue una noche mágica”, dijo Moria Casán en el arranque de su programa de El Trece contando cómo fue la presentación.

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A la avant premier, Moria Casán llegó acompañada por Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth, las tres actrices que la interpretan en distintos momentos de su historia, junto al creador y director, Javier Van de Couter.

Moria Casan, en la presentación de su serie de Netflix.

Moria Casan, en la presentación de su serie de Netflix.

La serie recorre la transformación de Moria Casán de vedette a ícono popular, del brillo del espectáculo a la intimidad detrás del personaje, y del mito que todos creen conocer a una mujer que todavía continúa explorándose.

La serie no es solo el retrato de una estrella que atraviesa el cine, el teatro y la televisión. Es la historia de una mujer que hizo de la transgresión una forma de supervivencia y es un homenaje a la cultura popular argentina.

Creada y dirigida por Javier Van de Couter y realizada por About Entertainment, productora liderada por Mercedes Reincke y Armando Bo.

Moria Casán y sus invitados especiales

La presentación de la serie de Moria Casán que se verá en Netflix contó con la presencia de invitados especiales como Guillermina Valdés, Nito Artaza, Flor de la V, Vicky Xipolitakis, Gustavo Bassani, Matías Mayer, Marley, Cande Vetrano y Victorio D'Alessandro.

También estuvieron Miguel Ángel Cherutti, Evangelina Anderson, Belén Francese, Marixa Balli, Franco Masini, Floppy Tesouro, Chato Prada, Lourdes Sánchez, Benito Fernández, Coco Fernández, Leticia Siciliani, Mercedes Ninci, Mike Amigorena, Romina Gaetani, Diego Cremonesi, entre otros.

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