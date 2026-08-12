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12 de agosto de 2026
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El comentario de La Joaqui a Tini Stoessel tras el anuncio de su casamiento con Rodrigo de Paul

Tini Stoessel confirmó su casamiento con Rodrigo de Paul en las redes sociales y La Joaqui le dedicó un inesperado comentario.

La Joaqui comentó la publicación de Tini Stoessel.&nbsp;

La Joaqui comentó la publicación de Tini Stoessel. 

“Dios, Dios, Dios, contando los días para verte vestida de blanco”, comentó La Joaqui ante el posteo de Tini Stoessel, deseándole los mejores deseos a su colega.

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El comentario de La Joaqui.

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Mientras que la artista de RKT confirmó hace unas semanas su separación de Luck Ra, con quien en distintas oportunidades expresó públicamente sus deseos de casarse.

De todos modos, la relación se terminó en medio de rumores de infidelidad de Luck Ra con Tuli Acosta, que fueron desmentidos por ambos.

“Yo quería casarme. Yo estaba muy enamorada, pero no nos dio el timing. Y también está bien”, había dicho La Joaqui en Luzu TV luego de haber anunciado su separación.

Cómo fue el anuncio de casamiento de Tini Stoessel

Después de varias semanas de rumores, Tini Stoessel confirmó su casamiento con Rodrigo De Paul y que ambos se preparan para la boda, que será en diciembre.

La cantante pop eligió París como escenario para comenzar anunciar su casamiento y registró parte de la experiencia y compartió con sus seguidores la emoción que le genera comenzar con los preparativos.

“Y un día ese sueño que soñé tantas veces empezó a hacerse realidad con el amor de mi vida ”, expresó junto a una mención a Rodrigo de Paul.

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