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12 de agosto de 2026
¿Qué onda?

El mensaje de Chechu Bonelli tras la propuesta de casamiento de Darío Cvitanich a Ivana Figueiras

Luego de que se haga pública la propuesta de casamiento de Darío Cvitanich a Ivana Figueiras, Chechu Bonelli sorprendió con un par de posteos.

Chechu Bonelli hizo llamativas publicaciones.&nbsp;

Chechu Bonelli hizo llamativas publicaciones. 

La periodista deportiva reapareció en Instagram con varios videos en los que se la veía disfrutando junto a sus amigas.

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El posteo de Chechu Bonelli.

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De todos modos, las imágenes no eran actuales, sino que correspondían al verano pasado, cuando Chechu Bonelli había asistido al último Cosquín Rock.

De esta manera, la decisión de recuperar esos recuerdos justo después de conocerse la noticia sobre su ex despertó todo tipo de interpretaciones entre los usuarios de las redes sociales.

Seensual posteo de Chechu Bonelli.

Seensual posteo de Chechu Bonelli.

El sensual posteo de Chechu Bonelli

Además, la periodista deportiva también compartió una sensual y romántica producción fotográfica que acompañó con una sugestiva reflexión sobre su presente sentimental. “Creo que me estoy enamorando demasiado de mi soledad”, escribió Chechu Bonelli.

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich pusieron punto final a su relación después de varios años juntos y con tres hijas en común. La separación estuvo rodeada de versiones sobre las diferencias entre ambos y de terceros en discordia. Luego el exfutbolista comenzó una relación con Ivana Figueiras.

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