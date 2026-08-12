Así será la jornada ambiental en Lomas que organizan los jóvenes del Rotary Club

Desde Interact, la agrupación de jóvenes de entre 12 a 18 años que se formó dentro del Rotary Club Lomas Este, realizarán este sábado una jornada ambiental en la Reserva Santa Catalina con el propósito de proteger las plantas nativas y exóticas.

En el horario de 10 a 13, se podrá ser parte de esta iniciativa gratuita que fue organizada por los chicos de Interact y con el respaldo de los responsables del Rotary Lomas Este y Ambiente Lomas del Municipio . La propuesta es para personas de todas las edades, pero requiere de una inscripción previa y en caso de lluvia se suspenderá el encuentro.

La actividad estará basada en la realización de actividades prácticas, pero también informativas. Los que se sumen van a poder participar de un taller de plantas nativas y exóticas, en el que se va a hablar sobre la flora y fauna del país y cómo se desarrollan. También se mostrarán las plantas exóticas, que no son nativas de la región.

Dentro de la actividad que es con cupos limitados, los participantes también van a poder ser parte de una breve charla en la que se va a hacer énfasis, principalmente, en el desarrollo de una sociedad consciente sobre el uso y consumo de agua, energía y contaminación, recomendando hábitos amigables con el ambiente, pero sobre todo sostenibles en el tiempo.

"La jornada ambiental es parte de los proyectos que queremos difundir hacia la sociedad porque si bien queremos abarcar varios aspectos de los social y el servicio, proponer el cuidado del medio ambiente es parte de lo que queremos comenzar a trabajar", expresó Lely, una de las chicas de Interact Lomas Este.

Respecto a la jornada de este sábado adelantaron que la parte práctica será la plantación de árboles nativos entre todos los participantes, para la creación de un ámbito más natural y nativo en comunidad dentro de la reserva.

En tanto, al finalizar la jornada se va a entregar un souvenir hecho por los jóvenes que organizan el encuentro. "Lo preparamos con nuestras manos y se trata de una escarapela que representa a la mariposa argentina, siguiendo en el eje del patrimonio cultural", contaron.

Es importante poder anotarse con antelación para mantener la organización de la jornada y el cupo limitado. Hay que entrar en el siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJyFw__i4

Interact promueve el trabajo social a las generaciones futuras

Sobre los proyectos que están en carpeta, comentaron que si bien quieren abarcar varios aspectos, han hecho campañas de donaciones y todo lo que es el servicio social, pero que van a seguir por el camino de la protección ambiental sin dejar de lado otros aspectos.

"En otra oportunidad habíamos ido junto al Rotary Lomas Este para limpiar la reserva. Esa vez fuimos con varias organizaciones, pero hablando con las autoridades del lugar nos comentaron que necesitaban poner el foco en las plantas nativas y exóticas. Por eso decidimos comprometernos con esta causa en particular", comentó Lely, que junto a sus compañeros, van a continuar organizando este tipo de jornadas abiertas a las comunidad que quiera participar.

Interact realiza proyectos de alto impacto, que perduran en el tiempo y benefician a la comunidad en distintos aspectos, mediante proyectos de servicio de voluntariado solidario participativo, siendo patrocinados y dependientes, en el ámbito institucional, bajo el Club Rotary Lomas Este.