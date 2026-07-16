Se cumplieron 15 años de la declaración de Santa Catalina como Reserva Natural Provincial.

Hace 15 años, Santa Catalina fue declarada Reserva Natural Provincial ; detrás de esa conquista hubo casi dos décadas de trabajo de vecinos, organizaciones y ambientalistas que impulsaron festivales, caminatas, bicicleteadas y campañas de difusión para proteger un gran espacio verde. El año pasado se implementó como reserva por parte del Gobierno bonaerense.

“Venimos luchando por Santa Catalina hace unos 20 años. Todo se intensificó cuando nos enteramos de que Covelia había comprado ilegalmente 307 hectáreas del sector laguna. Además había una molienda de vidrio, una cava que se rellenaba con basura y se prendía fuego. Todo eso empezó a preocuparnos y decidimos organizarnos”, recordó Patricia , integrante de Vecinos Autoconvocados en Defensa de Santa Catalina .

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La reserva ubicada en Garibaldi 2348 , Lomas de Zamora , tuvo el 13 de Julio del 2011 obtuvo la sanción definitiva, el pulmón verde tiene aproximadamente 700 hectáreas, constituye uno de los últimos humedales naturales de la rivera sur de la cuenca Matanza-Riachuelo.

Aunque este año no habrá una actividad especial por el aniversario, desde la organización celebran otro hecho que consideran histórico: la próxima apertura al público del sector bosque de la Reserva Natural Provincial.

“Después de tantos años de lucha decís ‘valió la pena’. Pudimos recorrer el lugar y está hermosísimo, con senderos, cartelería, baños y un gran trabajo de puesta en valor. Ahora todos vamos a poder disfrutar de este espacio”, señaló Patricia. Según explicó, la inauguración está prevista para agosto y representará la implementación efectiva de una parte de la reserva, aunque quedan pendientes obras de restauración de los edificios históricos.

La reserva, ubicada en Garibaldi 2348, tiene aproximadamente 700 hectáreas.

Un desafío pendiente

Para los vecinos, la mayor deuda sigue siendo el sector laguna, donde permanece la empresa Covelia. “El gran desafío es lograr que también se implemente el humedal. Covelia nunca pudo instalar el basural que había proyectado gracias a la presión popular, pero sí modificó parte del ambiente. Necesitamos que abandone definitivamente el lugar para proteger esa biodiversidad”, explicó.

Desde la organización sostienen que la salida de la empresa es necesaria porque consideran que la vena de esas tierras fue ilegal y recuerdan que el humedal cumple un rol fundamental para la conservación de la biodiversidad, la mitigación de inundaciones y la educación ambiental.

Alberga una laguna de 45 hectáreas y es clave para la Cuenca Matanza-Riachuelo.

"Proteger este hermoso espacio verde, este hermoso pulmón que tenemos que si uno mira simplemente con mirar el teléfono el Google Maps en la función satélite se puede observar lo que significa ese espacio verde entre tanto cemento", enfatizó Patricia.

Y le envió un mensaje a la comunidad: "Necesitamos tomar conciencia de que estos espacios son indispensables. Así como hacen falta viviendas, también hacen falta pastizales, bosques, humedales, tener lugares de oxígeno y de biodiversidad. El mensaje es respetar más la naturaleza; en definitiva, respetar la vida”.