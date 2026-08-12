La mamá de Nahuel Godoy cuestionó a la Justicia: "No podía tener una criatura a su cargo"

Mónica, la madre de Nahuel Godoy , el nene con autismo asesinado por su propio padre en Rafael Calzada , aseguró que durante la relación sufrió situaciones de violencia de género y que había intentado recurrir a la Justicia, a la que cuestionó: “Un hombre que golpea a una mujer no puede tener una criatura a su cargo”.

En diálogo con La Unión , la mujer contó que llegó a pedir ayuda por el comportamiento de su expareja y que también se comunicó con la línea 144, aunque sostuvo que las respuestas que recibió no fueron suficientes para protegerla.

Juicio. Crimen de Fernando Pérez Algaba: la defensa de los asesinos pidió anular la condena

Triste aniversario. Mamá de Joaquín Ruffo, a un año del crimen: "Me duele no haber sido oída cuando pedí ayuda"

“Quise denunciarlo, pero no me tomaron la denuncia porque no tenía marcas de golpes", explicó a este medio. "También llamé al 144; si bien me aconsejaron, no podían ayudarme sin que haya una denuncia previamente”, relató.

De acuerdo a su testimonio, tiempo antes del crimen, había intentado denunciar al hombre por acoso, pero que finalmente no pudo avanzar con la presentación porque, según le indicaron, no presentaba lesiones visibles. Por eso, apuntó directamente contra las decisiones que se tomaron, y consideró que los antecedentes de violencia debieron ser tenidos en cuenta.

Nahuel Godoy tenía 12 años y diagnóstico de autismo.

La mujer sostuvo que esa situación terminó siendo determinante a la hora de dejarla sin una herramienta judicial frente a un hombre al que, según su relato, ya había señalado por hechos de violencia de género cuando eran pareja.

Declaró por el crimen de Nahuel Godoy

Mónica también habló sobre la declaración que realizó junto a otros familiares y explicó que, pese a que el acusado se entregó en Lomas de Zamora, la fiscalía debe reunir pruebas para avanzar hacia una condena.

“Ayer declaramos y sí, me dijo que es perpetua, que además de haberse entregado hay que juntar pruebas”, señaló sobre el futuro de la investigación.

El crimen de Nahuel Godoy

El caso generó una fuerte conmoción en Rafael Calzada y también derivó en una movilización para reclamar justicia por Nahuel, quien tenía 12 años y tenía diagnostico de TEA.

Mientras tanto, el padre del niño permanece detenido y la UFI 16 continúa con las medidas destinadas a esclarecer completamente el crimen, luego de haberse entregado en la Comisaría 1º de Lomas de Zamora.