Salió a la luz una vieja entrevista a Lionel Messi hablando de su papá

Lionel Messi publicó una sentida carta en las redes sociales para despedir a su papá, Jorge Messi, que falleció el pasado 8 de agosto en Rosario a los 68 años. En el texto, el capitán de Selección Argentina abrió su corazón.

Poco después, en Puro Show, en El Trece, compartieron una vieja entrevista a Lionel Messi en la que se refería con amor y agradecimiento a su papá.

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“La gente por ahí no sabe todo lo que tuvimos que pasar. No viene al caso contarlo, pero fue duro. Yo siempre supe lo que quería e igual le metí para adelante. Mi familia siempre me ayudó”, contaba sobre Jorge Messi.

En ese programa, también Jorge Messi habló públicamente de la admiración que sentía por su hijo: “Vos sabés que hemos pasado muchos momentos buenos y otros no tan buenos, pero de esos siempre salimos reforzados. Pretendemos que esto continúe así, porque nos ayuda a ser más fuertes ante la vida y a vos te ayuda a ser lo que sos”.

“Creo que por encima de ser un buen jugador de fútbol sos una excelente persona. No te lo digo por ser tu padre, sino porque la mayoría de la gente que te conoce sabe que es así. Espero que esto siga de por vida, que sigas siendo lo que sos, que la gente te quiera por eso”, agregó el papá, y cerró: “Tanto yo como tu familia te adoramos y defendemos a garra y uña lo que sos”.

Lionel Messi se quebró y el entrevistador intentó consolarlo, poniendo el foco en lo tierno del testimonio. “Él es tu mejor amigo. Te rompiste”, le dijo.