miércoles 12 de agosto de 2026
Escribinos
12 de agosto de 2026
Mirá el video.

Salió a la luz una vieja entrevista a Lionel Messi hablando de su papá

El Puro Show, en El Trece, rescataron una vieja y emotiva entrevista a Lionel Messi donde también aparece el testimonio de su papá, fallecido el sábado pasado.

Jorge y Lionel Messi.&nbsp;

Jorge y Lionel Messi. 

Poco después, en Puro Show, en El Trece, compartieron una vieja entrevista a Lionel Messi en la que se refería con amor y agradecimiento a su papá.

Lee además
Jorge Messi fue una pieza clave en el inicio de la carrera de Lionel Messi.
Dolor.

Murió Jorge Messi, a los 68 años, en Rosario
Jorge Messi siempre acompañó a Lionel Messi.
Carrera.

Por qué Jorge Messi fue clave para que hoy Lionel Messi sea el mejor del mundo

“La gente por ahí no sabe todo lo que tuvimos que pasar. No viene al caso contarlo, pero fue duro. Yo siempre supe lo que quería e igual le metí para adelante. Mi familia siempre me ayudó”, contaba sobre Jorge Messi.

La aparición de Jorge Messi en la entrevista

En ese programa, también Jorge Messi habló públicamente de la admiración que sentía por su hijo: “Vos sabés que hemos pasado muchos momentos buenos y otros no tan buenos, pero de esos siempre salimos reforzados. Pretendemos que esto continúe así, porque nos ayuda a ser más fuertes ante la vida y a vos te ayuda a ser lo que sos”.

“Creo que por encima de ser un buen jugador de fútbol sos una excelente persona. No te lo digo por ser tu padre, sino porque la mayoría de la gente que te conoce sabe que es así. Espero que esto siga de por vida, que sigas siendo lo que sos, que la gente te quiera por eso”, agregó el papá, y cerró: “Tanto yo como tu familia te adoramos y defendemos a garra y uña lo que sos”.

Lionel Messi se quebró y el entrevistador intentó consolarlo, poniendo el foco en lo tierno del testimonio. “Él es tu mejor amigo. Te rompiste”, le dijo.

Temas
Seguí leyendo

Murió Jorge Messi, a los 68 años, en Rosario

Por qué Jorge Messi fue clave para que hoy Lionel Messi sea el mejor del mundo

La desgarradora carta de Lionel Messi a su papá: "Te fuiste muy pronto"

Lionel Messi viaja de urgencia y llega esta noche a la Argentina

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
La Joaqui comentó la publicación de Tini Stoessel. 
¿Qué onda?

El comentario de La Joaqui a Tini tras el anuncio de su casamiento con De Paul

Las más leídas

Te Puede Interesar

Jorge y Lionel Messi.  video
Mirá el video.

Salió a la luz una vieja entrevista a Lionel Messi hablando de su papá