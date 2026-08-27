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27 de agosto de 2026
Salud.

San Vicente: ya se pueden pedir turnos para el nuevo tomógrafo del Hospital Ramón Carrillo

San Vicente ya cuenta con un nuevo tomógrafo en el Hospital Ramón Carrillo y los vecinos pueden gestionar turnos por WhatsApp o de forma presencial.

San Vicente ya cuenta con un nuevo tomógrafo.

San Vicente ya cuenta con un nuevo tomógrafo.

El nuevo tomógrafo del Hospital Ramón Carrillo de San Vicente ya funciona y comenzó a recibir turnos. El equipo permite realizar estudios dentro del distrito, evitando derivaciones, y resulta clave para atender internaciones y casos de politraumatismos vinculados con accidentes en las rutas 58, 6 y 210.

Incorporado al área de Diagnóstico por Imágenes, la llegada del equipo permite realizar estudios que hasta ahora requerían trasladar a los pacientes hacia otros centros de salud.

La directora del establecimiento, Jessica Derissio, destacó que la incorporación resulta especialmente importante para las personas internadas, ya que permite efectuar los estudios dentro del propio hospital y reducir los riesgos asociados a los traslados.

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También señaló que disponer del equipo en el establecimiento permite agilizar los diagnósticos, especialmente frente a cuadros que requieren atención inmediata.

Un recurso clave ante accidentes

La ubicación del Hospital Ramón Carrillo, próximo a las rutas 58, 6 y 210, hace que el tomógrafo tenga un papel relevante en la atención de accidentes de tránsito.

Según explicó Derissio, el equipo permitirá estudiar rápidamente a pacientes con politraumatismos graves, incluidos aquellos que necesitan imágenes del cerebro, tórax, abdomen y pelvis. La rapidez resulta fundamental para definir tratamientos y reducir posibles complicaciones.

La puesta en marcha requirió además una serie de trabajos de adaptación. Alejandra Dewey, jefa de Recursos Físicos del hospital, explicó que fue necesario reacondicionar la instalación eléctrica debido a los problemas de baja tensión existentes en el establecimiento y sus alrededores.

El sector de Diagnóstico por Imágenes también fue acondicionado con trabajos de pintura y adecuaciones específicas, entre ellas las relacionadas con las paredes, puertas y vidrios requeridos para el funcionamiento del tomógrafo.

Cómo pedir un turno en San Vicente

Patricia Taguada, integrante del equipo administrativo de Diagnóstico por Imágenes, informó que la agenda ya comenzó a recibir pacientes. Hasta el momento hay aproximadamente siete turnos asignados y continúan otorgándose para septiembre.

Los turnos y consultas pueden gestionarse:

  • WhatsApp: 2224 462779.
  • Días: lunes a viernes.
  • Horario: de 8 a 18.
  • Modalidad: por WhatsApp o presencial.
  • Lugar: Hospital Dr. Ramón Carrillo, Larrea y Santoro.

La incorporación del tomógrafo forma parte de las herramientas que, según las autoridades del hospital, comenzaron a sumarse al establecimiento tras su provincialización. Derissio también vinculó el equipamiento con el Plan Quinquenal del Ministerio de Salud bonaerense.

Tags: San Vicente, Hospital Ramón Carrillo, tomógrafo, salud.

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