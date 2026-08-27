Pablo Cordonet presenta tres espectáculos distintos antes de girar por Europa

Pablo Cordonet saldrá escena con tres espectáculos distintos durante este fin de semana. Junto a Faena's se presenta el viernes en Lomas de Zamora, con “Vengo de los 80's” hará una parada el sábado en Monte Grande y el domingo llegará a Adrogué con “Tengo Data”.

El vienes a las 21 en Bodega Lomitas será el turno de Pablo Cordonet y The Faena's Project. El artista presenta espectáculo en vivo mezclando monólogos de Stand Up y música, en un verdadero clásico de la región.

El sábado a las 21 llegará Espacio Dalí de Monte Grande con “Vengo de los 80’s”, un espectáculo que estrenó en abril en el Teatro Premier, en calle Corrientes, y con el que sigue recorriendo diversos escenarios.

“Lo venía haciendo desde hace tiempo con ese nombre y con un despliegue más pequeño, y la gente me pedía que lo haga. Esta vez, con una productora le dimos una puesta escenográfica más ambiciosa”, le cuenta Pablo Cordonet a La Unión sobre esta nueva versión del espectáculo.

“Vengo de los 80's” es un viaje en el tiempo para encontrarnos con nuestra esencia, con esa época en la que todo tenía otro sentido. Es un espectáculo de humor en vivo que nos lleva directo a esa etapa de nuestras vidas en la que parecía que todo era “el futuro”.

“Apela a lo nostálgico, con clásicos de esos años y con las canciones de las publicidades de los ’80. Es una experiencia inversiva, donde se trata con gran cariño al público. También tengo un personaje muy especial, con el que se van a sentir identificados”, explica el artista oriundo de Banfield.

Para Pablo Cordonet se trata de “una noche donde te vas a encontrar con tus viejos amores, tus objetos más preciados, las promesas de un futuro incierto, y sobre todo con la inocencia de aquella época, en donde todo nos pertenecía”.

Con “Tengo Data”, de Adrogué a Europa

Pablo Cordonet saldrá a escena el domingo Loco Arte de Adrogué con “Tengo Data”. Luego saldrá de gira con este mismo espectáculo por diversos puntos de Europa.

Se trata de un show de humor donde aborda la ironía de la vida a partir de la cantidad de información que guardamos. “Tenemos tanta, tanta, tanta data…que muchas veces no sabemos cómo utilizarla”, dice el artista sobre esta propuesta de humor.

Solo en el escenario, nos transporta a distintas épocas y momentos de la vida, logrando reflejar en cada uno de nosotros, experiencias y momentos que resuenan y se vuelven desopilantes.

“Es la primera vez que me voy de gira a Europa, me voy con mi hijo Manu. Entre el 21 de septiembre y el 4 de octubre voy a estar recorriendo España, Portugal, Irlanda, Alemania y Dinamarca. Es una propuesta para el público de habla hispana, es hermoso poder ir a Europa después de tanta remada”, señala Pablo Cordonet sobre lo que vendrá en un par de semanas.

Pablo Cordonet y su mirada del teatro y la cultura

Pablo Cordonet es actor, músico y director con más de 25 años en los escenarios argentinos, desde que comenzó su camino en el Ensamble, y tiene su mirada de momento actual de la cultura.

“Estamos en una crisis cultural terrible, la cultura tiene que ser accesible, no tiene que ser un lujo. La cultura tiene que la inversión para el ocio de cualquier laburante”, explica sobre el complejo escenario actual.

También sostiene que para el actual modelo “la cultura es un gasto”. “Esta bueno que la gente pueda ir al teatro, pueda ir a ver un música en vivo. Este modelo no le da pelota a la cultura”, cierra sobre el presente de la cultura en la Argentina.

MÁS INFO

Las entradas para los shows están disponibles en la página de Pablo Cordonet.