Es de Lomas de Zamora y hace más de 20 años es coach cuántico: hoy tiene su streaming

Con dos décadas de trayectoria, el coach cuántico, Fabián Lembo lleva sus saberes a las personas que lo necesiten. Es de Lomas de Zamora , participa en ferias con sus conocimientos en terapias alternativas y hasta creó su propio programa "Elijo ser" que transmite por streaming.

Su trayectoria lo ha llevado a participar de varios espacios, también hizo radio y desde 2024 se animó al streaming que lo hace en el canal de Cultura Lomas .

Sobre su función como couching cuántico explicó: "Dentro del coaching cuántico también se desplazan las terapias alternativas. Me fascina lo que hago. Tengo además mi canal de YouTube donde realizo entrevistas en los espacios que visito".

Fabián recorre todo Lomas de Zamora con su programa y con las ferias donde hace tiradas de tarot, limpiezas energéticas y todo lo referente a las terapias alternativas porque es un experto en el tema y su trayectoria lo respalda.

"El coaching cuántico facilita una transformación personal, ayudando a las personas a salir del modo de supervivencia y comenzar a vivir mereciendo", señaló sobre lo que puede generar a través de sus conocimientos y además agregó: "Permite trascender la 'esfera de sombra', entendida no como oscuridad, sino como un aspecto psicológico".

Lo cúantico es abarcativo, según contó: "Tiene diversas probabilidades, como el tarot científico, cartas de la oca, que apunta a la inteligencia emocional. La grafología científica y biodescodificación".

Un streaming que abarca diversas temáticas

Una variedad de temas aborda dentro de su programa Elijo Ser que sale todo los lunes de 15 a 16 en vivo por Cultura Radio Lomas/Secretaria de cultura.

"Se trata de un magazine alternativo, cuántico y vanguardista. Los temas son de índole universal. Participan artistas, profesionales de todo tipo, deportistas, expositores, directores y compositores, directores que manejan la cultura en todas las ramas", detalló y admitió que en su programa trabaja respaldado bajo la premisa sobre que "todo fluye y nada influye".

Si bien Fabián ha estado en otros canales de streaming de la zona, su desembarco en el canal de Cultura Lomas afianzó lo que quiere transmitir a la gente que se trata de un mensaje distinto, con empuje, buena energía y brindando un lugar a quienes trabajan para y por la cultura, el arte o el deporte, entre otras áreas.

Donde encontrar al coach este fin de semana

Además de seguir su programa por el canal de YouTube @fabiancuantica también se puede ver "Elijo Ser" en https://radiotv.ar/culturalomasradio/, pero este fin de semana, el lomense estará en la Feria Expo del Sol que tendrá lugar el sábado en el espacio Dandelion Arte, ubicado en Larrea 350, Lomas de Zamora.

Allí, Fabián desplegará todos sus conocimientos en terapias alternativas para los que se acerquen a su stand. "También soy emprendedor y acompaño este tipo de ferias. Gracias a Sebastián Baroque que es quien organiza y me convoca para estar presente y estar en contacto con lindas personas", especificó.