A 22 años del blindaje a un tal Lionel Messi: la historia del amistoso con Paraguay

Lionel Messi convirtión un gol en el 8 a 0 sobre Paraguay.

El partido que blindó a Lionel Messi con la Selección Argentina.

El 29 de junio de 2004 quedó marcado como el día en que la AFA montó un operativo urgente. El objetivo: evitar que España se quedara con un joven de 17 años que hacía magia en el Barcelona. Se cumplen 22 años del amistoso Sub-20 contra Paraguay, el acta de nacimiento de Lionel Messi con la Selección Argentina.

La Real Federación Española de Fútbol insistía con fuerza para citar al rosarino. Ante la desesperación, Julio Grondona y Hugo Tocalli activaron el protocolo de blindaje: las normas FIFA de la época dictaban que jugar un partido oficial o amistoso formal en planillas de selección juvenil ligaba al futbolista de por vida a ese país.

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El apuro técnico dejó una de las mejores anécdotas: el fax enviado al club catalán solicitaba formalmente la cesión de un jugador llamado "Leonel Mecci" . A pesar de la insólita confusión de tipeo, el Barcelona autorizó el viaje y el adolescente viajó a Buenos Aires.

El Estadio Diego Armando Maradona de Argentinos Juniors lució casi vacío. Menos de 500 personas se acercaron a las tribunas de La Paternal. Para otorgarle el marco legal de "partido oficial de federaciones" exigido por la FIFA, la AFA cobró una entrada simbólica de un peso (el valor de un diario en ese momento). Todo lo recaudado fue donado al Hospital Garrahan.

Lionel Messi comenzó el partido en el banco de suplentes. En el entretiempo, con el partido ya resuelto a favor del conjunto local, Hugo Tocalli mandó a la cancha al chico de pelo largo con la camiseta número 17 en reemplazo de Matías Abelairas.

El ingreso de Lionel Messi en el segundo tiempo y el blindaje histórico

Bastaron pocos minutos para que el estadio entendiera el porqué del operativo de urgencia. El encuentro terminó en una histórica paliza por 8 a 0 ante el Sub-20 paraguayo.

Lionel Messi no solo anotó el séptimo gol tras eludir al arquero rival con su velocidad característica, sino que también aportó dos asistencias perfectas.

A más de dos décadas de aquel frío martes en La Paternal, lo que nació como un trámite burocrático para "salvar" a una promesa terminó siendo el kilómetro cero de la historia de amor más grande del fútbol moderno. El resto es historia conocida: seis Mundiales, dos Copas América, la gloria eterna en Qatar 2022 y un legado imborrable.