El nuevo récord que Lionel Messi buscará frente a Jordania

La Selección Argentina , ya clasificada a los 16avos. de final del Mundial 2026 , ultima detalles para el enfrentamiento con Jordania, que marcará el cierre del grupo J. A la espera de la confirmación del equipo, Lionel Messi tiene por delante otro reto. ¿El AT&T Stadium de Dallas será testigo de otra hazaña del crack rosarino?

El “10” lleva anotados cinco goles en dos partidos: hat-trick ante Argelia y doblete contra Austria. Con dos más, igualará la marca de Sándor Kocsis en Suiza 1954, quién anotó siete para la Selección Hungría en la fase de grupos, que el equipo magiar compartió con sus pares de Alemania Federal, Turquía y Corea del Sur.

En Dallas. La Selección Argentina venció a Austria en un duro partido y se clasificó

Lionel Messi atraviesa el sexto Mundial de su carrera con la Selección Argentina : Alemania 2006 (un gol), Sudáfrica 2010 (no marcó), Brasil 2014 (cuatro), Rusia 2018 (uno), Qatar 2022 (siete) y en transcurso Estados Unidos, México y Canadá 2026 (cinco).

Suiza 1954, sin la Selección Argentina

Nacido en Budapest y fallecido en Barcelona, España, a los 49 años, Sándor Kocsis marcó un triplete contra Corea del Sur (9-0) y cuatro frente a Alemania Federal (8-3), un hito aun no superado, pero que tiene a Lionel Messi como posible rompe-récord.

El exfutbolista del Ferencváros T.C., Budapest Honvéd, Young Fellows Juventus y Barcelona, terminó como goleador de Suiza 1954 con 11 goles. En cuartos le anotó dos a Brasil (4-2) y en la semifinal otro par a Uruguay (4-2), mientras que no convirtió en la final ante Alemania Federal (2-3), que se llevó a cabo en Berna.

Sandor Kocsis Sándor Kocsis, figura de las Selección Hungría.

Lionel Messi, que en Estados Unidos, México y Canadá 2026 quedó al tope de los goleadores de la historia de los mundiales con 18 -superando al alemán Miroslav Klose-, buscará seguir aumentando esa cifra y, de paso, igualar o pasar la de Sándor Kocsis, que como él jugó en Barcelona entre los años 1958 y 1966.

Lionel Messi tiene lejos a Just Fontaine

Más de una vez, Lionel Messi confesó que no piensa en los récords que se le ponen por el camino, que trabaja más en lo grupal. Pero, como si nada, su caudal goleador va atravesando barreras en el tiempo.

El Mundial 2026 será el último de su carrera y la historia tiene a Just Fontaine, de la Selección Francia, como el máximo goleador (13) en el Mundial de Suecia 1958. Parace una misión imposible, pero, al haber un partido más respecto de las pasadas Copas del Mundo, no hay que cerrarle la puerta a una nueva hazaña del argentino de 39 años.

Just Fontaine Just Fontaine, máximo goleador de los Mundiales.

El francés, nacido en Marrakech, Marruecos, marcó seis en la fase de grupos: tres a Paraguay (7-3), dos a Yugoslavia (2-3) y uno a Escocia (2-1). Por cuartos, otros dos a Irlanda del Norte (4-0), en semifinales uno a Brasil (5-2) y por el 3º puesto cuatro a Alemania Federal (6-3).

Just Fontaine, que jugó para U.S. Marocaine Casablanca, O.G.C. Niza y Stade de Reims, falleció en 2023 en Toulouse, Francia, a la edad de 89 años.

En el Mundial 1958, la Selección Argentina dirigida por Guillermo Stábile finalizó última en su grupo: perdió contra Alemania Federal (1-3), venció a Irlanda del Norte (3-1) y sufrió una estrepitosa derrota contra Checoslovaquia (1-6).