Facundo Medina sobre la asistencia a Lionel Messi: "Me dijeron que la tire ahí"

Fue una de las sorpresas de la lista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026 . Facundo Medina pasó de ser uno de los 26 del plantel de la Selección Argentina a titular en los dos primeros partidos. Fue de menor a mayor y puso en aprietos al entrenador con vistas a lo que viene.

Así como Héctor Enrique , un exLanús, asistió a Diego Armando Maradona en la corrida ante los ingleses en México ‘86 para inmortalizar el mejor gol de la historia de los Mundiales, Facundo Medina , el pibe de Villa Fiorito, hizo lo propio en Dallas para que Lionel Messi se convirtiera en el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo.

Arrancó con todo. Lionel Messi se floreó y la Selección Argentina tuvo un debut soñado en el Mundial 2026

Thiago Almada abrió a la izquierda para Facundo Medina , centro atrás que el exVélez dejó pasar entre sus piernas para el zurdazo de Lionel Messi a la red de Alexander Schlager.

Pero, de quién fue la asistencia: “No tengo la menor idea, la vez pasada me dijeron que la tire ahí, yo la tiro ahí. Y bueno…”, confesó el futbolista del Olympique Marsella, el “Negro” como lo apodó el capitán. O el Jordi Alba de Villa Fiorito, por sus recordadas asistencias a Messi en el Barcelona.

Facundo Medina y Messi Festejo de Facundo Medina tras su asistencia.

"Al Negro le digo: 'Tirala atrás, boludo, que siempre llego'. La dejó espectacular", comentó Lionel Messi en zona mixta tras otro enorme partido suyo.

El que no titubeó fue el crack rosarino. "¿El dedito en el festejo para quién fue? ¿Para Almada o para Medina?", le preguntó el cronista de TyC Sports. "Para Medina, ¡toda de él!", respondió el capitán de la Selección Argentina.

El momento de Facundo Medina

Facundo Medina no cayó del todo por lo que le está pasando. Mirando una foto del festejo, alcanzó a decir que está “contento por cómo se dio todo, ya está de más hablar de él (por Messi). Sinceramente este grupo demuestra el sacrificio, la humildad que hay y bueno, vamos ahí, como todos decimos paso a paso y partido a partido”.

Festejo Medina y Messi Asistidor y goleador en el festejo del primer gol a Austria.

Y sobre su momento en el Mundial agregó que “lo disfruto, contento de que está mi familia también viviendo esto”.

Su contrato con Les Phocéens vence dentro de una semana y, de mantener este nivel en el Mundial 2026, el oriundo de Lomas de Zamora tendrá ofertas para analizar, inclusive la de su actual club en caso de querer renovarle. River, el club donde se formó, pero en el que no llegó a debutar oficialmente, tienen una puerta abierta para sumarlo al plantel de Eduardo Coudet.