En un gran momento, Lionel Messi celebra 39 años batiendo récords en el Mundial 2026

Lionel Messi atraviesa un gran momento deportivo y celebra sus 39 años batiendo récords con la Selección Argentina , después de sus dos goles ante Austria y su hat-trick ante Argelia en le inicio del Mundial 2026 . Cinco goles en dos partidos, máximo goleador en la historia de los Mundiales y el mundo rendido a sus pies.

Nacido en Rosario el 24 de junio de 1987, Messi construyó una carrera plagada de éxitos y hace 20 años se encuentra en la cúspide del fútbol mundial. Impresionante. Y cuando algunos creían que la llama comenzaba apagarse, él demostró lo contrario y hoy sigue brillando en la Albiceleste, siendo líder y máximo referente de un equipo que va por el bicampeonato.

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En este Mundial 2026 , el sexto que disputa en su carrera, el capitán argentino demostró que su vigencia se mantiene intacta, que su fuego sagrado sigue iluminando al equipo nacional y su rendimiento es el mismo de siempre. El paso de los años, como al vino, lo hizo mejor futbolista y eso lo está demostrando en los Estados Unidos.

El argentino anotó cinco goles en dos partidos en la actual Copa del Mundo y llegó a los 18 goles en Mundiales, superando la marca del alemán Miroslav Klose y quedando ubicado como el máximo anotador de la historia de las Copa del Mundo.

No sólo logró eso en la victoria del lunes ante Austria por la fecha 2. También consiguió el récord de más partidos ganados en Mundiales (18), el que más partidos disputó (28), el de goles consecutivos en la Copas de Mundo (marcó en los últimos seis partidos jugados por la Albiceleste) y el que más minutos sumó.

Todo esto se suma a los objetivo que a lo fue logrando con el paso de los años con la Albiceleste. Si bien al principio le costó celebrar títulos importantes con la Selección Argentina, nunca bajó los brazos y siguió intentándolo hasta romper la pared para quedar la historia grande del fútbol mundial.

Messi es uno de los dos futbolistas que ganó todo lo que se puede ganar con la Celeste y Blanca junto a su ladero Ángel Di María, otro crack nacido en Rosario: Mundial Sub-20, Juegos Olímpicos, Copa América (2) y Copa del Mundo. Y ahora, con sus 39 años, quiere seguir haciendo historia.

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