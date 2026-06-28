Lionel Messi quedó a seis tantos de ser el jugador con más goles de tiro libre en la historia

El capitán de la Selección Argentina , Lionel Messi, buscar á quebrar otro récord en los próximos partidos del Mundial 2026 o directamente con el Inter Miami después de este certamen , ya que quedó a seis goles de ser el máximo artillero de la historia en el rubro tiro libres.

Messi marcó una conquista de esa manera frente a Jordania y alcanzó los 72 goles de falta directa en partidos oficiales, una cifra que lo ubica entre los mejores especialistas de todos los tiempos y cada vez más cerca del récord absoluto.

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Con este grito, el rosarino quedó a solo seis goles de igualar la marca del brasileño Marcelinho Carioca, considerado el máximo anotador de tiro libre de la historia con 78 tantos.

Los tres jugadores que están por delante de Lionel Messi

El líder del ranking es Marcelinho Carioca, ídolo del Corinthians y reconocido por su extraordinaria precisión en la pelota parada. Entre 1988 y 2009 convirtió 78 goles de tiro libre, un registro que permanece vigente desde hace años.

Detrás aparece Jair Rosa Pinto, histórico mediocampista de la selección de Brasil y subcampeón del Mundial de 1950, con 74 goles de falta directa.

Figura de clubes como Flamengo, Palmeiras, Santos y Vasco da Gama, fue uno de los primeros grandes especialistas en este tipo de ejecuciones.

El tercer nombre de la lista es Roberto Dinamite, máximo ídolo de Vasco da Gama y uno de los goleadores más importantes del fútbol brasileño.

Los registros históricos más recientes le adjudican 73 goles, aunque otras investigaciones lo igualan con Jair Rosa Pinto en 74, motivo por el cual continúa existiendo un leve debate estadístico.

El récord está cada vez más cerca

A sus 39 años, Messi sigue ampliando una colección de récords que parece no tener fin. En el Mundial 2026 ya se convirtió en el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo y ahora quedó a un puñado de goles de transformarse también en el máximo anotador de tiro libre de todos los tiempos.

Si mantiene la eficacia que mostró en las últimas temporadas con la Selección argentina e Inter Miami, el capitán albiceleste tendrá la oportunidad de seguir escalando posiciones y acercarse a un récord que durante décadas parecía inalcanzable.