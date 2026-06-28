domingo 28 de junio de 2026
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28 de junio de 2026
Por otra hazaña.

Lionel Messi quedó a seis tantos de ser el jugador con más goles de tiro libre en la historia

Messi está cerca de igualar el récord del brasileño Marcelinho Carioca, considerado el máximo anotador de tiro libre de la historia con 78 tantos.

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Con este grito, el rosarino quedó a solo seis goles de igualar la marca del brasileño Marcelinho Carioca, considerado el máximo anotador de tiro libre de la historia con 78 tantos.

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Messi convirti&oacute; otro gol de tiro libre ante Jordania.

Messi convirtió otro gol de tiro libre ante Jordania.

Los tres jugadores que están por delante de Lionel Messi

El líder del ranking es Marcelinho Carioca, ídolo del Corinthians y reconocido por su extraordinaria precisión en la pelota parada. Entre 1988 y 2009 convirtió 78 goles de tiro libre, un registro que permanece vigente desde hace años.

Detrás aparece Jair Rosa Pinto, histórico mediocampista de la selección de Brasil y subcampeón del Mundial de 1950, con 74 goles de falta directa.

Figura de clubes como Flamengo, Palmeiras, Santos y Vasco da Gama, fue uno de los primeros grandes especialistas en este tipo de ejecuciones.

El tercer nombre de la lista es Roberto Dinamite, máximo ídolo de Vasco da Gama y uno de los goleadores más importantes del fútbol brasileño.

Los registros históricos más recientes le adjudican 73 goles, aunque otras investigaciones lo igualan con Jair Rosa Pinto en 74, motivo por el cual continúa existiendo un leve debate estadístico.

El récord está cada vez más cerca

A sus 39 años, Messi sigue ampliando una colección de récords que parece no tener fin. En el Mundial 2026 ya se convirtió en el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo y ahora quedó a un puñado de goles de transformarse también en el máximo anotador de tiro libre de todos los tiempos.

Si mantiene la eficacia que mostró en las últimas temporadas con la Selección argentina e Inter Miami, el capitán albiceleste tendrá la oportunidad de seguir escalando posiciones y acercarse a un récord que durante décadas parecía inalcanzable.

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