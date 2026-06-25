viernes 26 de junio de 2026
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25 de junio de 2026
Son rumores.

La verdad sobre la supuesta crisis entre Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

En medio de los rumores constantes de crisis entre Antonela Roccuzzo y Lionel Messi, Yanina Latorre tomó la palabra para aclarar todo.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo.
Lionel Messi y Antonela Roccuzzo.

Yanina Latorre reveló su versión de los falsos rumores de crisis que se circularon hace unas semanas entre Lionel Messi y Antonela Roccuzzo.

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Desde su ciclo programa de radio en El Observador, la conductora reveló detalles sobre como la pareja del capitán de la Selección Argentina se mueve en las redes sociales para evitar versiones de crisis.

"Ellos miden milimétricamente los posteos y las fotos que hacen para que no digan que están separados. Ella enseguida sube algo de ellos porque todo el mundo quiere separarlos", indicó Yanina Latorre.

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El posteo de Antonela Roccuzzo para Lionel Messi.

El posteo de Antonela Roccuzzo para Lionel Messi.

También aclaró las versiones que suelen correr con gran frecuencia: "Como siempre se está tratando de ensuciar a la pareja y decir que están crisis".

"Ni bien Antonela sube el primer comentario, la respuesta es la de él para no dar lugar a ningún comentario, porque por ahí si ella sube algo y el pibe justo estaba entrenando para el Mundial no vaya a querer Dios que estén separados", señaló.

Y apuntó sobre la dinámica de la popular pareja: "También digamos que las parejas se pelean, discuten, se enojan, por más que sean Messi y Antonela".

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