El amoroso saludo de cumpleaños de Antonela Roccuzzo a Lionel Messi

Lionel Messi celebra la llegada de sus 39 años mientras está junto a la Selección Argentina en pleno Mundial 2026 y a través de sus redes sociales, Antonela Roccuzzo compartió un emotivo posteo para su esposo y papá de sus tres hijos.
Lionel Messi cumple 39 años y Antonela Roccuzzo lo saludó con un posteo en las redes sociales con una serie de fotos de ambos con sus hijos.
Lionel Messi celebra la llegada de sus 39 años mientras está junto a la Selección Argentina en pleno Mundial 2026 y a través de sus redes sociales, Antonela Roccuzzo compartió un emotivo posteo para su esposo y papá de sus tres hijos.
En las fotos, Antonella Rocuzzo recopiló distintos momentos familiares, viajes, celebraciones y escenas cotidianas junto al futbolista y sus hijos.
“Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Que seas muy feliz hoy y siempre. Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos. Te amo infinito”, escribió la rosarina en su cuenta de Instagram.
Lo hizo acompañando el romántico mensaje con una serie de imágenes que recorren la hermosa familia que construyeron junto a sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro.
Como era de prever, Lionel Messi le respondió con mucho amor a su esposa: “Muchas gracias mi vida, y yo a ustedes Los amo!!! Qué chiquitos éramos… ”.
Este miércoles 24 de junio y en plena competencia del Mundial 2026, Lionel Messi cumple 39 años y para festejarlo se hizo viral una propuesta para cantarle el Feliz Cumpleaños al capitán de la Selección Argentina a la misma hora.
La iniciativa partió sugirió el periodista Rodolfo Barili, conductor de Telefe Noticias, y el objetivo es que, principalmente en Argentina, las personas se unan en un corto momento homenajear en su día al crack rosarino.