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24 de junio de 2026
Es el amor.

El amoroso saludo de cumpleaños de Antonela Roccuzzo a Lionel Messi

Lionel Messi cumple 39 años y Antonela Roccuzzo lo saludó con un posteo en las redes sociales con una serie de fotos de ambos con sus hijos.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi.&nbsp;

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi. 

En las fotos, Antonella Rocuzzo recopiló distintos momentos familiares, viajes, celebraciones y escenas cotidianas junto al futbolista y sus hijos.

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“Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Que seas muy feliz hoy y siempre. Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos. Te amo infinito”, escribió la rosarina en su cuenta de Instagram.

Lo hizo acompañando el romántico mensaje con una serie de imágenes que recorren la hermosa familia que construyeron junto a sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro.

Como era de prever, Lionel Messi le respondió con mucho amor a su esposa: “Muchas gracias mi vida, y yo a ustedes Los amo!!! Qué chiquitos éramos… ”.

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Antonela Roccuzzo y Lionel Messi, en familia.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi, en familia.

Festejo viral para Lionel Messi

Este miércoles 24 de junio y en plena competencia del Mundial 2026, Lionel Messi cumple 39 años y para festejarlo se hizo viral una propuesta para cantarle el Feliz Cumpleaños al capitán de la Selección Argentina a la misma hora.

La iniciativa partió sugirió el periodista Rodolfo Barili, conductor de Telefe Noticias, y el objetivo es que, principalmente en Argentina, las personas se unan en un corto momento homenajear en su día al crack rosarino.

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