Preocupación por la salud de Denisse González: volvió a ser internada

La salud de la ex Gran Hermano Denisse González volvió a generar preocupación entre sus seguidores luego de que confirmara que debió ser hospitalizada por cuarta vez en lo que va del año. La influencer lo confirmó con un posteo en las redes sociales.

Denisse González atraviesa desde hace meses un delicado cuadro médico que requiere controles constantes y que, una vez más, la obligó a quedar internada.

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La noticia fue comunicada por la propia ex Gran Hermano a través de sus historias de Instagram, donde publicó una fotografía desde la cama de una clínica, conectada a un monitor.

“4ta internación. Las plaquetas volvieron a bajar”, escribió junto a una dejando en evidencia que sufrió una nueva complicación relacionada con la enfermedad que padece.

“Voy a tomarme unos días para descansar y enfocarme en mi salud. Gracias por acompañarme siempre”, expresó la novia de Bautista Mascia en el mismo posteo.

Denisse Gonzalez, internada.

La cuarta internación de Denisse González

Esta nueva internación de Denisse González se produjo apenas 12 días después de haber recibido el alta médica, luego permanecer hospitalizada el mes pasado.

Si bien la ex Gran Hermano atravesó diferentes tratamientos y estudios para intentar estabilizar sus valores sanguíneos, las reiteradas recaídas complicaron su recuperación y todavía no se conoce cuánto tiempo deberá permanecer internada.